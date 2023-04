Acquario, incontri inaspettati se siete single: l'oroscopo di oggi, domenica 23 aprile

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 23 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Siete pieni di energia e buonumore, grazie alla Luna. Programmi di viaggio a brevissima scadenza. Confidenze affettuose con la persona del cuore. Fortuna negli studi e negli spostamenti. Serata spensierata con vecchi amici che avete perso di vista.

Toro. 21/4 – 20/5

Il denaro e gli affari vi danno fin troppi pensieri, specialmente se come oggi vi tocca mettere mano al portafogli per uscite non programmate. Avete una gran voglia d’innamorarvi: non mancheranno le occasioni per soddisfare i vostri desideri.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nonostante qualche impiccio, non vi perdete d’animo e con la vostra immancabile ironia, sdrammatizzate i problemi. Colpi di fulmine. Facendo leva sulla tempestività, rimuoverete con agio gli intralci e supererete qualche difficoltà.

Cancro. 22/6 – 22/7

Chiarezza con conoscenti e persone che bazzicano l’ambiente di lavoro: c’è pericolo di giungere ai ferri corti con qualcuno che non sente ragioni. Particolare cura nei rapporti amicali: piccole incomprensioni in agguato. Manifestate le vostre esigenze.

Leone. 23/7 – 23/8

Grazie al cielo gli amici e l’amore non mancano, da loro ricevete supporto e calore. Una panacea in questo periodo piuttosto faticoso e stressante. Organizzate qualcosa “fuori dall’ordinario”. Tralasciate il pensiero del lavoro e rilassatevi in compagnia.

Vergine. 24/8 – 22/9

La vostra attività interferisce sul rapporto sentimentale? Uscendo dall’ufficio, staccate la spina e lasciate le preoccupazioni fuori della porta di casa. Progetti ambiziosi richiedono impegno, ma ripagano. Rendetevi disponibili per un lavoro di gruppo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Una domenica fervida di idee, opportunità di cambiamento che favoriscono la nascita di nuovi progetti e creeranno poi occasioni per viaggiare. Il vostro rapporto di coppia mostra qualche strappo, ma il dialogo agirà efficacemente da collante.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Domenica insulsa! A giudicare dalla voglia, oggi non alzereste nemmeno un dito, anche se la casa è nel caos e siete indietro con le faccende domestiche. Vi assillano le finanze o meglio le problematiche di spartizione, di eredità e gli onorari degli avvocati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la bianca Signora contrariata, è normale che fatichiate a essere lucidi. Separando l’emotività dalla razionalità, darete il giusto peso alle cose. Non vi accalorate troppo per una battuta di spirito, senz’altro fuori luogo, della persona che amate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Ci sono molte questioni che attanagliano l’attenzione, legate soprattutto alla carriera e alle finanze: oggi ricaricatevi con le cose che vi fanno stare meglio. La vostra cordialità potrebbe essere fraintesa da un collega che prova un certo interesse per voi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Atmosfera di grande creatività. L’amore è un’alchimia, un processo in continua trasformazione. Incontri bellissimi e inaspettati, se siete single. Con l’arrivo di guadagni consistenti, potete togliervi degli sfizi. Variazioni amorose assicurano serenità.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna e Venere in Gemelli favoriscono momenti di intimità. Potenziate la consapevolezza di essere perfettamente adeguati a ciò che vi viene richiesto. Le difficoltà a volte sembrano più grandi di quanto lo siano in realtà. Rilassatevi e cambiate visuale.

