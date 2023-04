Pesci, spiragli promettenti per chi cerca lavoro: l'oroscopo di oggi, sabato 22 aprile

L'oroscopo Barbanera di domani, oggi 22 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Tutto tace e questo vi inquieta? Percepite nell’aria segnali che vi mettono in allarme, ma il capo e i colleghi hanno le bocche cucite. Indagate! Poca voglia di impegnarvi. Dopo giorni faticosi, avete un solo desiderio: piantare lì baracca e burattini.

Toro. 21/4 – 20/5

Astuti come volpi, avete ben chiare in testa le vostre priorità. Se l’amore è fra queste, l’odierno slancio romantico vi aiuterà moltissimo. Affari e rapporti di lavoro sotto una buona stella. Buono il dialogo nella coppia: vi capirete al volo...

Gemelli. 21/5 – 21/6

In attesa di qualcosa ancora da definire, mantenete il tasto premuto sulla pausa, anche se l’occhio è vigile, per incamerare tutti i dettagli della scena. Sognate pure a occhi aperti! Non rimandate un viaggio: otterrete tutto ciò che desiderate da tempo.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna amicona di Nettuno fa da collante fra voi e gli altri. Le esperienze condivise, gli ideali comuni trovano un fertile terreno di interscambio. Siete così di buonumore da svolgere tutti gli impegni con piacere. Chiaritevi con il vostro partner.

Leone. 23/7 – 23/8

Il lavoro va bene, sono le relazioni con gli altri a mostrare punti deboli, sfilacciature, da ricucire o troncare di netto. Dipende da voi. Potrete mostrare dell’insofferenza per alcuni rapporti professionali, ma sono questioni superabili.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Bianca Signora terrestre conclude bene la settimana lavorativa. L’attività rende alla grande e un gruzzolo ben investito promette di crescere ancora. La carriera riceve una bella spinta in avanti. Dimostrazioni concrete dal cuore della vostra dolce metà.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il periodo è piuttosto movimentato, ma non impegnatevi solo nella vita professionale, ritagliatevi qualche momento libero tutto per voi. Accettate le sfide che alcuni colleghi vi lanciano, sarete in grado di affrontarle con una grinta da vincenti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Indaffarati tutto il giorno, questa Luna non è che un fastidioso imprevisto sulla vostra rotta. Qualunque sia la direzione oggi l’obiettivo è il relax. Sono possibili degli errori di distrazione: cercate di non farvi prendere in contropiede, state sul pezzo!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il rendimento sarà veramente eccellente. Nel lavoro di routine, pratici ed efficienti, darete una bella sfoltita agli appuntamenti in agenda. Dedicatevi alla mondanità: intreccerete relazioni intriganti. Nuove opportunità professionali in arrivo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le certezze stamattina ve le offre la Luna. Frequentate gente stimolante, apritevi a nuovi incontri e soprattutto sorridete con fiducia al futuro. Tutto scorre con tranquillità. Operazioni fortunate nella sfera finanziaria, spese per abbellire la casa.

Acquario. 21/1 – 19/2

È possibile che dobbiate risolvere qualche problema in ambito domestico, ma niente di preoccupante, sarete all’altezza della situazione. Per evitare che nascano incomprensioni in famiglia, dite chiaramente cosa pensate e cosa sentite.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se siete tra coloro che stanno cercando un’occupazione, si apriranno degli spiragli promettenti. I contratti e le collaborazioni saranno prorogati. L’intesa d’amore sarà idilliaca, la vita sociale movimentata. Buon dialogo costruttivo e stimolante.

