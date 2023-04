Cancro, è il momento di riunire gli amici e festeggiare in casa: l'oroscopo di oggi, venerdì 21 aprile

L'oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 20 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Venerdì di ordinaria routine, un po’ sonnolento. Stranamente manca una buona manciata di verve per dare un’impronta dinamica al quotidiano. Un atteggiamento passivo vi procura una lieve insoddisfazione e qualche inevitabile senso di colpa.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna, in sintonia con Marte, Mercurio e Urano, promuove i vostri affari. Investimenti sugli immobili, acquisti per la casa e l’attività oggi sono favoriti. Progetti e iniziative baciate dalla fortuna, portate avanti con determinazione e ottimismo. Coccole.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Stanno cambiando alcune coordinate della vostra esistenza che forse vi susciteranno incertezza. Una sincera introspezione può definire alcune questioni. Clima favorevole per un raduno di famiglia. Avete la tranquillità necessaria per affrontare confronti delicati.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se cercate un giorno per riunire gli amici e festeggiare in casa, è il momento giusto, reso propizio da una Luna casalinga e al contempo socievole. Accogliete con entusiasmo le eventuali nuove occasioni, potrebbero rivelarsi parecchio redditizie.

Leone. 23/7 – 23/8

Al venerdì ci arrivate con lo sguardo già rivolto al weekend, dal quale però vi separano una pila di scartoffie e di noiose pratiche da evadere. Batticuori. Se siete single partite a razzo per la conquista, se siete in coppia non rompete le righe.

Vergine. 24/8 – 22/9

Attivatevi concretamente, affinché i progetti d’amore e familiari vadano a buon fine, ce la potete fare. Buone notizie riguardo agli investimenti. Periodo ideale per valorizzare l’immagine professionale e per cogliere ogni occasione di successo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La necessità di mettere ordine nelle finanze oggi può servirsi di una buona progettualità, valide intuizioni e molta concretezza. Approfittatene! Occhio attento alle cose pratiche, in modo da poter prendere decisioni senza lasciarvi incantare da promesse.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giornata faticosa per l’attività, ma avete energie e forza in abbondanza e, fattore non trascurabile, colleghi disponibili a darvi una mano. Comunicazione in primo piano. Se curate l’esposizione, potreste vedere accolte molte delle vostre idee.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Modificare un po’ le abitudini è sufficiente per avere un’immediata sensazione di “risveglio” energetico e per attingere a risorse insospettate. Un venerdì in cui riuscirete a lavorare di buona lena, a occuparvi degli affari e del partner, un po’ trascurato.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’umore è fulgido, i soldi e l’economia vanno a gonfie vele. Siete contesi, ammirati, stimati... cosa potete volere di più dalla vita? Colpo grosso nella carriera! Le cose si velocizzano, i progetti si realizzano. Notizie di qualsiasi genere.

Acquario. 21/1 – 19/2

Atmosfera stimolante! Con disinvoltura tenete a bada le eventuali ombre e con leggerezza bypassate gli intoppi, i doveri familiari e i musi lunghi. Portafogli ben rigonfio da svuotare in spese voluttuarie, con buona pace di chi vi vorrebbe parsimoniosi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Notizie, inviti e incontri a sorpresa si profilano all’orizzonte, la comunicazione con gli altri fila spedita e un progetto ambizioso decolla. Le emozioni non mancano, specie per i single. Flirt, magari non duraturi, ma molto appassionati

