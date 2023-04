Scorpione, il sospetto rischia di fare danni in amore: l'oroscopo di oggi, venerdì 14 aprile

Oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 14 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Giornata stimolante per l’amore. La Luna e Venere preannunciano novità in ambito affettivo. Incontri e nuove conoscenze da aggiungere ai contatti. L’apertura mentale e il rispetto reciproco producono una nuova armonia con il partner: starete cuore a cuore.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Bianca Signora che intercetta Mercurio, potranno insorgere discussioni in famiglia per le vostre scelte professionali. Non vi resta che tener duro. Facce nuove nella sfera delle amicizie, viaggi di lavoro con opportunità di carriera da organizzare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna potenzia elasticità e apertura sia della mente sia del cuore. Atteggiamenti che vi consentiranno di non irrigidirvi su posizioni ostinate. L’amore è complicità, avventura da vivere insieme a chi sente la stessa spinta, altrimenti non è amore.

Cancro. 22/6 – 22/7

Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e debiti in riscossione. Nella coppia la passione fa da collante.

Leone. 23/7 – 23/8

Apparite meno sicuri e intraprendenti del solito, ma anche più disposti ad ascoltare gli altri e ad ascoltarvi. Delusioni in campo finanziario. Non difendete a oltranza le vostre opinioni, una saggia ritirata vi permetterà di riproporle domani.

Vergine. 24/8 – 22/9

I progetti sono chiari e definiti, nessuno se lo vorrete potrà confondervi le idee. Sapete bene dove volete andare e niente può fermarvi. Definite i confini con le persone che vi circondano. Così non vi farete carico delle responsabilità altrui.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un antidoto contro lo stress e il logorio della quotidianità oggi ve lo fornisce la Luna: l’affetto degli amici e della dolce metà dà risultati prodigiosi. Interessi da condividere. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e vitalità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il sospetto rischia di amareggiare i vostri rapporti affettivi. Cercate di non vedere la malizia dove non c’è. Evitate ogni possibile competizione. Oggi è necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi impegni onerosi, è prevista una piccola gratifica.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Validi alleati vi elargiscono acume, intraprendenza e anche un pizzico di fortuna, non sprecateli per mancanza di elasticità. Un viaggio proficuo e al riparo dai rischi. Se non siete soli, prestate ascolto alle rimostranze del partner.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’energia che vi pervade e l’aiuto dei colleghi hanno effetti positivi per la carriera. In arrivo nuove proposte e buone notizie professionali. L’intesa di coppia appare disturbata, ma con un piccolo sforzo oggi filerete d’amore e d’accordo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con l’ambiente siete un po’ ai ferri corti: stanchi e demotivati a causa di questioni da chiarire con i dipendenti, i collaboratori, le persone intorno. Conflitti che andrebbero appianati una volta per tutte. Cercate nuovi stimoli. Occhio agli affari!

Pesci. 20/2 – 20/3

Il buonumore rilassa e semplifica la vita: stabilite di essere allegri, a prescindere da ciò che accade. Discreto l’andamento delle finanze. Assecondate il bisogno di svago, di relax e di stimolante compagnia. Buoni risultati nell’attività

© Riproduzione riservata