La solidarietà che salva la vita, una giornata per la donazione degli organi

Domenica 16 aprile ricorre la 26ª edizione della Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti, il cui tema è #UnSìinComune #Sceglididonare. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sul tema del dono e sull'opportunità di diventare donatori al momento del rinnovo della carta d'identità. L’edizione di quest’anno prevede la conferma della partnership con Anci, l’associazione nazionale dei Comuni italiani.

Dalla lettura dell’indice emerge che il Comune di Geraci Siculo si è classificato primo tra i piccoli Comuni, per il secondo anno consecutivo in occasione del rilascio della carta d’identità. «È un onore – dichiara Giorgio Battaglia, coordinatore del CRT Sicilia - poter collaborare con enti e associazioni al fine di diffondere la cultura della donazione degli organi e tessuti. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per organizzare incontri ed eventi in occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi dimostrando sensibilità e disponibilità. Il risultato raggiunto dal Comune di Geraci Siculo ci inorgoglisce – aggiunge Battaglia - ma non dobbiamo dimenticare che c’è ancora tanto da fare in tema di donazione. Una percentuale ancora troppo alta si oppone al dire SI alla donazione. Tutti noi dobbiamo fare la propria parte per aiutare a salvare le tante persone in attesa di trapianto che vogliono riprendere in mano la propria vita».

Sono inoltre previste una serie di iniziative collegate alla giornata.

Il programma

Sabato 15 aprile, alle ore 18.30, al Convento dei Padri Agostiniani a Geraci Siculo, si terrà il convegno: «Il Sud dice Sì».

Domenica 16 aprile, dalle 10 alle 13, a Piazza Politeama a Palermo sarà allestito un desk informativo sulla donazione degli organi.

Alle 10.30, presso lo stadio Santtissima Trinità a Geraci Siculo, si terrà la partita della Nazionale Italiana Calcio Trapiantati.

Alle 17.30, a Palazzo Duchi di Santo Stefano a Taormina si terrà il convegno: «La Donazione moltiplica la vita».

Martedì 18 aprile, alle 9.30, presso la hall dell’Umberto I di Siracusa si terrà il convegno: «Il valore della Donazione degli organi».

Alle 11 «La pedalata per il dono della Vita».

Sabato 22 aprile, alle 9, nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni a Palermo si terrà il convegno: «Le cellule staminali emopoietiche. Il presente e il futuro delle donazioni e dei trapianti».

