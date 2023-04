Oroscopo della settimana, nuove prospettive (e amori) per i Bilancia

Settimana che si caratterizza per un magnifica e positivissima congiunzione Sole/Giove, ed il passaggio della bella Venere negli spiritosi Gemelli, ed ecco che i dodici si animano di nuova vita...

Ariete

Arriva finalmente Venere a darvi una mano dalla posizione di sestile finalmente tutto è più pratico e possibile, non solo aumenterà la vostra voglia comunicativa ma vi renderà forti ed invincibili dentro chiari e decisi e pronti a vivere la stretta congiunzione Sole/Giove che vi renderà fortissimi e pieni di fortuna, corroborando un momento in cui come un toccasana arriva il rimedio dei pianeti...

Toro

Venere vi abbandona anche se ha fatto del suo meglio per farvi sentire di nuovo forti e capaci, ed ecco che la vostra realtà comincia a farsi ancora più concreta spinta anche dalle esigenze plutoniche di voler vedere lontano e lasciarvi alle spalle una serie di rapporti che sembrano improduttivi in cui manca il senso della progettazione e la preziosità del tempo, se avete la sensazione di non avere costruito lasciate un po' andare il tutto...

Gemelli

Pronti a ricevere la bella Venere nei vostri gradi ?! Ecco che adesso tutto diventa più semplice, oltre che in amore Venere influisce positivamente sulla salute, sulla piccola fortuna, quella di ogni giorno e sulla salute, molti di voi trarranno benefici a tutto campo dall' ingresso del pianeta nel segno, ed ecco che pur non potendo contare su Mercurio e quindi sulla vostra mente vi si apre un nuovo scenario davvero ampio fatto tutto di trasporto di passioni e di sentimenti...

Cancro

Riceverete talmente tanta di quella energia da Marte e dalla congiunzione Giove/Sole che strariperete di voglia di fare e di agire sopratutto al lavoro dove finalmente sembra essersi sbloccata una fase davvero remunerativa, gratificante e che vi mette nella condizione di azionare un moto nella vostra vita che sembra addizionarsi ad una nuova energia che vi pervade e vi consente di mettere in evidenza le vostre splendide capacità pratiche...

Leone

Non vi manca certo lo spirito combattivo, ma a volte sarà meglio durante questa settimana soprassedere, lasciate fare al vostro intuito da felidi da combattimento e cercate di rifuggire ogni occasione di scontro, anche se vi sentirete un po' infastiditi, mentre in amore recuperate ed avete voglia di bello e di sentirvi belli, ecco che la posizione di Venere in Gemelli vi aiuterà moltissimo e vi renderà più amicali e complici con il partner con cui potrete progettare nuovi orizzonti...

Vergine

Venere entra in quadratura, dopo esservi stata molto amica ed aver ricompattato alcune compagini relazionali ecco che adesso vuole farvi misurare la durevolezza dei vostri rapporti, sentimenti in piena evoluzione anche se qualche dubbio sembra portarvi a dubitare della reale solidità di alcuni rapporti, il cielo vi favorisce in campo pratico anche se sembrate molto ansiosi di iniziare qualcosa che ancora stenta a carburare...

Bilancia

Evviva Venere in Gemelli per voi che siete di nuovo alle prese con una vita sentimentale davvero complessa e piena di sorprese di movimenti strani ma felici che aprono nuove prospettive e conoscenze, sempre belli ed affascinanti state mettendo ordine in tutti i campi della vostra vita che sembrano migliorare e fare in modo che accordi e disaccordi vadano semplificandosi, mentre ottime notizie si prospettano sul piano pratico legale ed economico...

Scorpione

Venere smette dunque di farvi i dispetti e mentre tutto ancora sembra da conquistare ecco che le vostre vicissitudini ampliano la gittata delle vostre possibilità, la vostra vita si semplifica e non avrete più la sensazione di dovere lottare vincere o convincere alcune persone, non esagerate con il vostro carisma e non forzate rapporti che ora che il cielo è sgombro da ostacoli proprio perchè la vostra vita sta andando dove deve andare, quindi rilassatevi e godetevi vi miglioramenti...

Sagittario

Che meraviglia vedere i vostri influssi zodiacali potenziati e corroborati dalla magnifica congiunzione Sole/Giove!! Il cielo magnifica il vostro astro guardiano dandovi nuova luce, le novità sono davvero parecchie e voi state facendo di tutto per rendervi sempre più forti ed indipendenti, anche se Venere comincerà a farvi i dispetti ed ancora in amore la situazione resta un meraviglioso tiro alla fune senza soluzione di continuità ecco che i benefici influssi vi aiuteranno a superare tutto ma proprio tutto!

Capricorno

Sicuramente è ora di conti e di bilanci, il cielo vi mette nelle condizioni di gestire tutto il vostro mondo pratico affaristico, lavorativo ed affettivo, me nulla sfuggirà alla chiarezza che le stelle imporranno, anche se sarà possibile che alcuni di voi abbiano dei conti da sanare e percorsi da chiudere non vi dispiacerà ottimizzare anche la prezzo di qualche taglio la vostra relazione con l' esterno tutto, il vostro animo sembra rincuorato da una capacità di visione di voi stessi che sembra darvi sicurezza...

Acquario

I più abili sempre a barcamenarvi con le vicissitudini di una vita in cui siete sempre chiari e brillanti, affiderete tutto ad una nuova positività interiore che vi fa sorridere dalla carezza seduttiva di un sentimento che sta nascendo e che con l' inizio della retrogradazione di Plutone sembra portarvi ad affidare al tempo una serie di cambiamenti che volete ma a lunga gittata, come se aveste ormai capito che non vi serve per forza la velocità che vi contraddistingue ma solo il vostro attendo decisionismo e il vostro futuristico intuito...

Pesci

Ormai Venere è in quadratura e dopo aver costruito assieme a Saturno per voi le basi adesso muovete pure le pedine sulla scacchiera, con molta serenità e disinvoltura del resto per avanzare la perdita di qualche pedone è sicuramente contemplabile, ed eccovi più saggi di fronte alle piccole difficoltà e più forti nell' affrontare gli alti e bassi in amore che sempre imperversano, intanto al lavoro sembra che la vostra figura professionale cresca, sfruttate bene il momento...

