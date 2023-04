Oroscopo della settimana, i Gemelli ritrovano la voglia di divertirsi

Settimana in cui Mercurio sarà protagonista spostandosi in Toro e riconfigurando la forza comunicativa dei dodici, anche la Luna sarà sovrana che ammalierà con la sua dolce posizione altri dei dodici...

Ariete

Mercurio abbandonerà i vostri gradi già felice di avervi aiutato a riprendere le comunicazioni in mano e dare il brio giusto alle relazioni sociali che rifioriscono, adesso siete un po' confusi sulle scelte visto che ci sono molte direzioni da coltivare, le percorribili ve le indicherà una splendida Luna in opposizione che vi farà fare pace coi dubbi, ottima settimana per sorridervi sopratutto nel week end...

Toro

Arriva anche Mercurio nei vostri gradi, l'argento vivo vi si butta addosso, croce e delizia dello zodiaco, sicuramente periodo molto utile alla comunicazione, e alla ripresa di alcune relazioni che sentivate trascurate, ed ecco che la cambiano molti parametri, anche se con il suo chiacchiericcio assordante il pianeta dai piedi alati potrebbe farvi perdere in pettegolezzi o piccoli incidenti diplomatici per... "parlare troppo"... non distraetevi e concentratevi sul presente che serve a darvi maggiori chiavi di lettura...

Gemelli

Il vostro pianeta, Mercurio, è protagonista della settimana assieme alla Luna che riconfigura la vostra ritrovata voglia di divertirvi ed essere creativi e sornioni, ma il vostro pianeta vi mette un po' a riposo finalmente e si immerge nella vostra ideale dodicesima casa, rendendovi più riflessivi e cercando dentro di voi un lato più interiore e spirituale, mentre tutto accade serenamente avrete voglia di conoscere meglio voi stessi e di partorire idee nuove a livello professionale...

Cancro

Tumulti e passioni sono all'insegna di una settimana davvero complessa e piena di grandissime evoluzioni, tra un Marte che esige fuoco e passione e magari qualche trasporto non meglio identificato per qualcuno, ma le disposizioni di Luna e mercurio vi obbligano a stare attenti a come vi muoverete ed alle cose che dite, anche se risulterete dolcemente impacciati ma molto in balia di tanti turbini che renderanno la vostra vita un allegro bailame...

Leone

Vi attende una quadratura un po' fastidiosa che si protrarrà fino all'estate ed ecco che Mercurio vi dichiara guerra e vi obbligherà dispettosamente di stare attenti a ciò che fate e che dite, il vostro cielo è davvero intenso e pieno di comunicazione da curare reinterpretare e da captare in significati nuovi ed a volte imprevisti, molte cose si sveleranno e voi sarete pronti a comprendere ogni tipo di realtà, sopratutto al lavoro occhi aperti...

Vergine

E finalmente arriva Mercurio in trigono ed ecco riaccendervi e sentirvi di nuovo pieni di voglia di comunicare, nelle relazioni e nelle dinamiche lavorative fatte di tanti nuovi inizi e nuove contaminazioni, forza nuova e voglia di uscire e socializzare, favoritissimi i single e chi cerca nuove direzioni creative al lavoro, con l'appoggio di Venere Urano e Mercurio in trigono siete assolutamente al centro dell' attenzione delle stelle...

Bilancia

Nuove consapevolezze per voi in amore e nella comprensione del circostante intorno a voi, ed eccovi di nuovo ritrovati in una spettacolare ripresa di voi stessi e delle vostre consapevolezze, periodo sicuramente di maturazione che vi fa sentire ad un passo dalla soluzione e dall'uscita di una serie di cose che vi aspettavano al varco... ancora successi al lavoro e con una certa fatica, per questo prezzo però c'è aria di ricompensa e di grandissima evoluzione che vi farà stare molto bene, ottimo il rapporto in società...

Scorpione

Se è varo che Mercurio in opposizione vi espone a tutti i pericoli di una comunicazione mal gestita è vero anche che stimola di molto la vostra fantasia e la vostra possibilità di immaginarvi sia in coppia che con altre prospettive sentimentali che stravolgono ciò che adesso non vi soddisfa, sfruttate allora positivamente il periodo che vedrà Mercurio dispettoso fino all' estate, senza scivolare in parole dette che si trasformano in auto goal...

Sagittario

E voi sicuramente i più baciati dalla Luna che vi coinvolge in nuovi sentimenti ed emozioni a lungo sospese e rimandate, ed ecco che le forze tornano ad essere vigorose e la visione leggera del gioco delle relazioni, mentre un cervellotico Mercurio vi abbandonerà per un po' come per lasciarvi in vacanza arrivano novità al lavoro dove potreste anche decidere di partire...

Capricorno

Una stupenda settimana per voi che siete assolutamente pronti ad iniziare ciò che a lungo avete pianificato, la comunicazione e l'intesa migliorano di moltissimo e siete assolutamente pronti a dare il meglio di voi stessi in ogni senso, è arrivata la condizione ideale, anche con la complicità di Venere che sembra ridarvi anche l' amore ed i sentimenti, senza dare nulla per scontato anche il vostro Saturno diventa più morbido e possibilista...

Acquario

Più fortunati con la Luna decisamente, che vi riempie di fascino e voglia di vivere segretamente le vostre passioni, Mercurio fino all' estate vi renderà un po' taciturni e chiusi ad alcune forme di comunicazione, proprio non volete prendervi l'onere di spiegare ancora una volta ciò che per voi è lampante, stanchi un po' di essere cattedratici e bisognosi di un dialogo con voi stessi e meno aperto nei confronti degli altri almeno in società, ottimo periodo per amori che vivono in dimensioni molto riservate...

Pesci

Una ripresa decisamente pratica ed oggettiva, settimana molto fortunata che vi mette nelle condizioni di fare del vostro meglio per rendervi indipendenti quanto serve e quanto richiederà un ambizioso progetto che volete inseguire per la vostra vita, conferme che arrivano da varie dimensioni ma l'amore è sempre in cima ai vostri pensieri e forse Mercurio vi fa pensare che in fondo è arrivato il momento di dirsi le parole che non ci si è ancora detti...

