Faccende arretrate da sbrigare per l'Ariete: l'oroscopo di domani, martedì 4 aprile

L'oroscopo Barbanera di domani, martedì 4 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Focus della giornata sul lavoro. Un bel carico di faccende arretrate da sbrigare e un’agenda fitta di impegni lasciano poco spazio per il resto. Prendetevi la responsabilità di agire senza però la pretesa di ottenere subito tutto quello che volete.

Toro. 21/4 – 20/5

Con il favore della Luna in Vergine, sbrigate le incombenze in un lampo. Concreti e organizzati, riuscite a dirigere le attività senza prevaricare. Una cena improvvisata avrà successo. Chiacchiere distensive con persone simpatiche e stimolanti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sotto il tiro della Luna in Vergine trovate difficoltà a organizzarvi. Fortunatamente qualcuno vi darà generosamente una mano, togliendovi dallo stallo. A dispetto delle vostre fosche previsioni, di fronte a un problema avrete dagli altri comprensione e appoggio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Meglio di così non potrebbe andare con la Bianca Signora in Vergine che appiana gentilmente i contrasti, offrendovi un punto di vista differente. Una relazione può nascere e farsi fin da subito coinvolgente. Serenità anche per le coppie un po’ ossidate.

Leone. 23/7 – 23/8

Forse oggi avrete degli spunti per riflettere su quanto in passato avete regalato senza tenere niente per voi: non è egoismo, ma sopravvivenza. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico, cominciate a pensare in modo diverso.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie alla Luna nel segno avete i numeri per vincere qualunque scommessa. Anche il traguardo più ambito sembra a portata di mano, afferratelo! Venere in Toro parla d’amore con voce carezzevole. Ascoltatela, sarà musica per le vostre orecchie.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se il vostro stato d’animo sarà fluttuante, sarete tentati di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andateci piano: è rischioso. Risentite del clima ballerino all’interno del rapporto. Magari è la routine che genera insofferenza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Luna in Vergine e Venere in Toro: le configurazioni ideali per guadagnarvi la gratitudine del partner, sollevandolo da qualche incombenza. Giornata importante per i single! Un incontro mette in luce il vostro potenziale di dolcezza e sensualità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dovrete fronteggiare qualche imprevisto o adattarvi a nuove esigenze pratiche, e questo sarà uno sprone per essere più flessibili e creativi. Preparatevi a scelte accorte, a valutare con discernimento le chance di successo di un investimento.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la benevolenza lunare, risolverete molti problemi. Complice un ambiente disponibile, portare a termine gli impegni non è un sogno, è una realtà. In arrivo un invito o una proposta capace di riconciliarvi con il mondo, con gli altri. Partner incluso.

Acquario. 21/1 – 19/2

C’è una matassa da sbrogliare, più che altro con voi stessi? Una voce interiore vi guiderà. Non è facile cambiare le cose, ma provare si può. Un’annosa questione può essere affrontata e risolta. Buona possibilità di entrate non preventivate.

Pesci. 20/2 – 20/3

Impossibile non arrendersi dolcemente all’amore, quando tutto congiura per farvi perdere la testa. L’esperienza del passato diventa una risorsa. Il morale sarà alto e leggero, se riuscirete a essere spontanei e a non far sì che il dubbio freni gli slanci

