Acquario, focus sulla gestione del denaro comune: l'oroscopo di domani, lunedì 3 aprile

L'oroscopo Barbanera di domani, lunedì 3 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Potreste incontrare qualcuno che vi darà la spinta giusta per far ripartire la “macchina” o potrete mettere in pratica le capacità organizzative. Non c’è nulla di nascosto che non venga prima o poi svelato. State con le antenne dritte e gli occhi aperti.

Toro. 21/4 – 20/5

Complice l’alleanza lunare con Urano, il vostro lunedì è tutto improntato sul lavoro e sulle numerose novità che animano la vostra occupazione. Per una comunicazione efficace che non lasci adito a dubbi, optate per la sincerità e la trasparenza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in Vergine vi richiama a qualche poco gradito dovere soprattutto in ambito domestico. Ottimizzate le energie con azioni incisive. Perdendo di vista l’obiettivo prioritario, diventa automatico smarrirsi in dilemmi e iniziative inconcludenti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Iniziate la settimana di buonumore, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in voi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Intuizione, sensibilità e perspicacia al top. Abbonda anche l’intraprendenza: fate seguire i fatti alle parole.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata favorevole alla revisione di un progetto lavorativo per ridefinirlo fin nei minimi dettagli, facendo tesoro delle esperienze del passato. Stare un po’ con e dentro voi stessi vi farà molto bene. Ci sono aspetti che chiedono di essere rivisti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Di passaggio nel vostro segno, la Bianca Signora forma un elettrizzante aspetto con Urano. La settimana comincia con una grande voglia di fare e qualche novità. Luna e Urano si focalizzano sui traguardi professionali e vi forniscono le intuizioni per realizzarli.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare, sviluppate la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. La fatica non si sente, quando le cose si fanno volentieri e non sono dettate da un’imposizione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Atmosfera serena e costruttiva, con la Luna in Vergine che direziona verso traguardi tangibili le vostre intuizioni e lo spirito d’iniziativa. Buone opportunità nel lavoro, a condizione di saper valutare correttamente l’evoluzione e gli interlocutori.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il passaggio della Luna in Vergine come di consueto modera le ambizioni, ma in compenso vi rende efficaci e operativi nelle incombenze di routine. Accogliete con gioia un animale abbandonato. Il suo affetto vi ripagherà degli inevitabili sacrifici.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un buon apporto di grinta e chiarezza nelle idee, da addebitarsi al transito lunare in Vergine, rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Avete voglia di agire, di mettervi in gioco, senza lasciarvi demotivare da dubbi e insicurezze inutili.

Acquario. 21/1 – 19/2

I problemi burocratici e la gestione del denaro comune sono il focus odierno. Con un atteggiamento conciliante, risolverete qualche fastidiosa bega. Sensazioni intense. Non aspettate i segnali del corpo, datevi da fare per migliorare lo stile di vita.

Pesci. 20/2 – 20/3

Riuscirete a confutare le critiche che vi vengono mosse, nel rispetto dell’interlocutore e senza ferire la sua sensibilità. Ottimo lavoro! Potrete togliervi qualche bella soddisfazione, dando prova che il vostro sesto senso ha una sua logica

