Cancro, un incontro casuale riserverà sorprese: l'oroscopo di domani, domenica 2 aprile

Oroscopo Barbanera di domani, domenica 2 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Il vostro sforzo è davvero encomiabile: siete dotati di eccellenti capacità e non vi manca niente per ottenere il massimo da ogni progetto. Brillanti, socievoli e simpatici. Umore effervescente, ispirazioni creative da mettere in pratica.

Toro. 21/4 – 20/5

È ipotizzabile qualche difficoltà a portare a termine gli impegni in agenda: una serie di fastidiosi intralci richiederà tutta la vostra attenzione. Aleggia un’aria bizzosa. Non vi sentite amati nel modo giusto, ma a ben vedere nutrite troppe pretese.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Fantastica giornata, grazie al trigono Luna-Mercurio che vi permette di concludere in fretta i vostri impegni per dedicarvi a una serata movimentata. Vita di coppia e amici si conciliano con un’uscita in gruppo, un cinema o una festa. Viaggi, affari.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’incontro casuale con una persona nuova riserverà grandi sorprese in futuro: la sua immagine continuerà a rigirarvi nella testa per giorni e giorni. Potrebbe arrivarvi una proposta di trasferimento: valutate quanto stress comporterebbe il cambiamento.

Leone. 23/7 – 23/8

Proibito dare corda all’emotività, soprattutto sul fronte delle amicizie. Litigherete per questioni di denaro e di interessi o per i rispettivi amori. Guardate agli ostacoli come fautori di possibilità, piuttosto che come intralci, modifica la visuale.

Vergine. 24/8 – 22/9

Decisi a ottenere conferme dall’ambiente, vi muoverete con sicurezza, dando molta importanza alle pubbliche relazioni e all’immagine professionale. I vostri modi conquistano la simpatia di chi vi è intorno, ma in campana! Non alimentate false speranze.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sostenuta dalla vostra fantasia e da una forte energia, la creatività va al massimo, aiutandovi a esprimere il vostro potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, con il quale vi lasciate andare a confidenze molto intime.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grande protagonista e assillo: la carriera, le ambizioni personali che divergono da quelle dei vostri cari e la consueta difficoltà a trovare una mediazione. Appare difficile conciliare la vita professionale e quella familiare, ma riflettendoci non è impossibile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’energia che vi pervade ha effetti positivi sull’attività. In arrivo nuove proposte e buone notizie, seguite però da un’inevitabile carrellata di impegni. Intrigati dalla tecnologia, trascorrete parecchio tempo davanti a uno schermo? Proteggete la vista!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Approfittate della domenica per chiedere scusa a un collega o per rivedere un amico di vecchia data perso di vista da tempo. Dialogo e comprensione. Chiarite le divergenze di vedute con il partner, ma astenetevi dal riportare in ballo vecchi rancori.

Acquario. 21/1 – 19/2

Incontri intriganti, notti intense, la passione in questa fase vi infiamma. Nuove conoscenze piccanti anche nell’ambito professionale. Evitate le discussioni su questioni irrilevanti: l’ambiente di lavoro non ha bisogno di chiacchiere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se non avrete fretta di portare a termine i programmi stabiliti e di rimuovere gli ostacoli in tempi irragionevoli, vi garantirete la serenità. Pur con qualche patema d’animo, vi avvicinerete a una persona che finora avete guardato con occhi languidi

© Riproduzione riservata