Pesci liberi di esprimere le emozioni: l'oroscopo di domani, martedì 21 marzo

L'oroscopo Barbanera di domani, martedì 20 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Riflessioni sui fondamentali fattori dell’esistenza. Quando come oggi avete poca voglia di fare, la testa gira a vuoto, ma potrebbe essere un vuoto fertile...Mettetevi subito alla prova e soprattutto sfruttate l’infallibile intuito, potrete felicemente ricredervi.

Toro. 21/4 – 20/5

Un mix di intuito e capacità di persuasione vi consente un piccolo guadagno inatteso e vi mette di buonumore. Promesse concrete di carriera. Incontrate nuove persone, alcune saranno utili per il lavoro, altre compagnie divertenti per il tempo libero.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Oggi purtroppo la ruota gira lentamente e in direzione contraria, inutili tentare di raddrizzarla a “colpi di testa”, meglio armarsi di pazienza. Appellatevi al buonsenso e tenete i piedi ben ancorati a terra, per non lasciarvi fuorviare dalle emozioni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Umore alle stelle, grazie al trigono della Luna. Perspicacia ai massimi storici. Benissimo i viaggi in compagnia, le trasferte e la vita sociale. Se un quesito vi sta a cuore, troverete la risposta dentro di voi. Fortuna al Lotto e al tavolo verde.

Leone. 23/7 – 23/8

A volte un momento di isolamento può essere positivo, perché vi permette di riflettere e di guardarvi dentro. Tutto ciò che emergerà fa parte di voi. Una giornata che vi vede costruttivi, riservati, pronti a stimolare la creatività in presenza di fatti nuovi.

Vergine. 24/8 – 22/9

La precisione porta sì lontano, ma a volte anche fuori strada. Fra l’ordine e il caos ci sono tante sfumature, tante diverse opzioni. Sperimentare l’apertura del cuore è un’esperienza “forte”, vi accorgerete di quali sono le cose importanti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Attenzione centrata sul quotidiano. Gli impegni sono in aumento, mille le cose da fare, ma oggi avete la possibilità di concludere molto. Con un Marte d’attacco, non avrete timore delle fatiche, l’affronterete con spirito vincente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il passaggio lunare in Pesci vi immerge felicemente nel vostro elemento d’Acqua. Cavalcate le onde della vita, con l’abilità e lo stile di provetti surfisti. Un bel tuffo negli abissi interiori dove si celano meraviglie invisibili agli occhi, tenute ben nascoste.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Perturbazioni sul fronte emotivo conseguenza diretta della Luna, la quale però si limita a scoperchiare la pentola: il contenuto è tutto vostro. Un progetto potrebbe procedere al rallentatore, procurandovi qualche fastidio, incertezza e ripensamento.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Martedì rilassante. Ottimo per parlare di sentimenti, svelare le sensazioni e infine divertirsi con gli amici. Un pieno di premure e tenerezze. La vostra corazza, grazie al cielo, fa acqua da tutte le parti, lasciando fuoriuscire la parte più dolce di voi.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’elasticità mentale è una conquista che dà risultati positivi in termini di comunicazione. Oggi lo scambio con gli altri scorre fluidamente. Considerazioni utilitaristiche, volte ad acquisire quella stabilità di cui da tempo andate alla ricerca.

Pesci. 20/2 – 20/3

Molte emozioni in questo periodo, ma per voi è normale amministrazione, pane quotidiano. La novità è che ora vi sentite liberi di esprimerle. Qualcuno, voi stessi in primis, vi accoglie e vi accetta per quello che siete: essere unici e speciali.

