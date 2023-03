Scorpione, evitare qualunque investimento: l'oroscopo di domani, mercoledì 14 marzo

L'oroscopo Barbanera di domani, mercoledì 14 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

A vostro favore gioca il trigono lunare a Venere, una configurazione entusiasmante per le vostre sorti affettive, ma eccellente anche per gli studi. Sopra e fuori di voi saettano fulmini e rimbombano tuoni, ma sulla vostra nuvoletta rosa siete al sicuro.

Toro. 21/4 – 20/5

La giornata vi consiglia di prendervela comoda, seguendo quel ritmo pacato che vi è caro. La calma piatta è preferibile al mare in tempesta. Il mondo esterno oggi vi attira poco, specie se a naso avvertite intorno a voi rivalità e polemiche.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La paladina delle vostre crociate personali è Venere, una vera amazzone combattiva e amorosa che vi infonde il coraggio per non lasciare la presa. In fasi come questa, è difficile trovare il capo della matassa: più provate a sbrogliarlo più si aggroviglia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tra un pronto soccorso “psicologico” per confortare un amico, la solita routine e molto altro, oggi tutti vi cercano, tutti vi vogliono. Il vostro contributo si rivelerà importante per dirimere al meglio alcune questioni insorte nell’attività.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna parla di viaggi di lavoro o di piacere. Anche di amore, in primo luogo quello per voi stessi, che suggerisce di tenervi fuori dalla mischia. Notizie dall’estero, trattative condotte con successo. Vittorie nello sport vostre o della squadra del cuore.

Vergine. 24/8 – 22/9

La coppia Luna-Marte coalizzata contro Nettuno vi rende frettolosi e approssimativi nella professione. Un comportamento che non riuscite a mandar giù. Sono le seccature dovute a interferenze esterne a scavare fra voi e il partner un solco di incomprensione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ciò che è nuovo alle vostre abitudini oggi prende il sopravvento sulla quotidianità. Un’avventura amorosa o un corso di studio all’estero. Novità in merito a traslochi o trasferimenti. Prospettive luminose intrecciate con un filo di malinconia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il compito di oggi è di facile esecuzione: spendere poco ed evitare qualunque investimento. Per il resto avete ampia scelta e tempo libero. Si dice che vi piaccia scherzare con il fuoco, ma siate accorti per fermarvi prima che divampi un incendio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se fosse possibile gettare questa giornata nella spam, lo fareste già al risveglio. Nell’impossibilità di farlo, “leggetela” senza soffermarvi troppo. Un po’ di pazienza e di quella sana fiducia nella vita che da sempre è il vostro fiore all’occhiello.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nessun evento di rilievo nella mattinata a parte una lieve stanchezza che vi rende un po’ inconcludenti. Ritorno in fase e in azione dal pomeriggio. Luna alle vostre spalle, poco influente sul piano concreto, ma molto ricca su quello emotivo. Ascoltatevi!

Acquario. 21/1 – 19/2

Termometro dei sentimenti sopra la media stagionale. Forse non sarete voi a decidere il meteo della vita affettiva, ma l’intraprendenza del partner. Sarà anche mercoledì, ma se gli amici sono in partenza per una gita, mollate tutto e vi unite a loro.

Pesci. 20/2 – 20/3

Come una rondine non fa primavera, un errore non vi mette automaticamente nella lista degli imbranati. Capita a tutti di prendere delle sviste. Lavorate sotto pressione ed è forse proprio il timore di fare un passo falso a rendervi insicuri nell’agire

© Riproduzione riservata