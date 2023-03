Ariete, Venere e Marte alimentano la passione. L'oroscopo di domani, sabato 11 marzo

L'oroscopo Barbanera di domani, sabato 11 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Venere e Marte alimentano la fiamma della passione. È la giornata giusta per far volare il cuore nei cieli azzurrissimi dell’amore. Lasciate via libera all’istinto: vi guiderà verso la fortuna e la buona riuscita di ogni iniziativa.

Toro. 21/4 – 20/5

Luna stimolante in Scorpione. Una sorta di scossa elettrica, che vi rende attivi per cambiare in meglio il panorama affettivo e professionale. Siete oltremodo sensibili alla qualità dei rapporti personali, sia in amore che nell’amicizia: desiderate autenticità.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Affrontando gli impegni lavorativi con un po’ di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete numerose gratificazioni. Si prospettano cambi di scena e occasioni. Mantenete sì la vostra libertà di azione, ma seminate progetti nuovi.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna nel suo passaggio in Scorpione rende dinamico e appassionato questo sabato. Un dono gradito, una bella notizia da una persona cara. Cambiando angolazione, spostando lo sguardo nelle profondità di voi stessi, troverete un tesoro.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata non di tutto riposo. Vi conviene attenervi scrupolosamente alle regole, se non volete entrare in conflitto con il resto del mondo. Si presentano situazioni che richiedono una grande elasticità, potreste essere troppo critici verso gli altri.

Vergine. 24/8 – 22/9

Belle novità per chi opera in squadra. La collaborazione promette risultati eccellenti. Favoriti i master di studio, i trasferimenti e i viaggi. Dalle amicizie arrivano belle soddisfazioni. Approfittatene per lanciarvi in esperienze nuove, senza ansia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un passatempo che richiede una buona manualità potrebbe essere quello che fa per voi, per aiutarvi a rilassarvi e recuperare una completa serenità. Ci sarà la possibilità di conquistare una fetta di potere. Dovete solo capire a che prezzo e se ne vale la pena.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Verve e spirito d’iniziativa. Nel lavoro siete determinati e aperti alla cooperazione. Idee e un desiderio di rinnovamento. Andate avanti! Momento buono per le operazioni finanziarie e gli affari. Più complicato per l’amore e le amicizie.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una giornata fatta apposta per l’ascolto interiore, pratica forse che non esercitate troppo spesso, preferendo l’azione alla contemplazione. Cielo non perfettamente allineato alle vostre aspettative, ma positivo per la conoscenza interiore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie all’apporto di efficienza e spirito costruttivo, la vostra attività procede speditamente. Ambizione, tenacia. Tutto sotto controllo. Siete nella condizione ideale per affrontare prove impegnative o proporvi per un incarico di rilievo.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’amore delizia del periodo. Per questo oggi andrebbero evitate tutte le discussioni che vertono sul denaro, sui sentimenti e sulla gelosia. La Luna fa vacillare alcune certezze, ma è tempo di svecchiare, sostituire, cambiare. Rinnovatevi!

Pesci. 20/2 – 20/3

Seguite senza riserva il vostro intuito. Fantasia e immaginazione sono il vostro asso, sia per le faccende professionali sia per quelle affettive. L’ineffabile sensazione che le cose scorrano con facilità vi dà la carica giusta per un’ampia libertà d’azione

© Riproduzione riservata