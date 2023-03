Pieno di positività per l'Acquario. L'oroscopo di domani, giovedì 9 marzo

L'oroscopo Barbanera di domani, giovedì 9 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Il partner ridimensiona il vostro entusiasmo? Il suo invito a riflettere prima di agire, per quanto “seccante”, potrebbe rivelarsi saggio per la riuscita. Voglia di coccole, di fare la pace dopo una baruffa? Tra gli amici troverete qualcuno pronto a darvi una mano.

Toro. 21/4 – 20/5

Tante cose da sbrigare e poco tempo a disposizione. Però, le piccole attenzioni che rendono vivo il rapporto non vanno trascurate affatto. Per ammorbidire anche il partner più esigente: un complimento, un gesto romantico, un “ti voglio bene”.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Trionfa l’elemento Aria in questa giornata con la Luna in Bilancia. Un toccasana per la vita di coppia e per i single alla ricerca di “facce” nuove. Se il vostro cruccio è il lavoro, non perdete l’occasione di un evento mondano per ampliare la rete di contatti.

Cancro. 22/6 – 22/7

La posizione lunare è simile a una puntura di zanzara: il fastidio passa in fretta. Un buon repellente? Carriera, amici e tanta leggerezza. Conciliare lavoro e famiglia è un’impresa difficile, ma non impossibile: con qualche aggiustamento si può.

Leone. 23/7 – 23/8

Ha un qualcosa di prodigioso il passaggio della Luna in Bilancia, ottima mediatrice. Fra voi e gli altri intercorrono cordialità, rispetto e gentilezza. Le vostre e le altrui esigenze si coniugano armonicamente. Siete sulla stessa barca e remate all’unisono.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se qualche settore della vita sembra preso d’assalto e vi costringe alla vigilanza, almeno per quanto riguarda la professione e gli affari potete rilassarvi. Difendete la vostra privacy dalle interferenze esterne e non permettete che qualcuno ci metta il naso!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il transito lunare in casa vostra avviene in un cielo oscurato da Giove. Una configurazione che fa luce su aspetti nuovi della relazione affettiva. Siete in vena di coccole, di momenti romantici? Tirate fuori la voce e comunicate al partner i desideri.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giovedì poco stimolante in apparenza. Tuttavia, se il “fuori” tace, il lavorio interiore produce ottimi frutti in termini di buoni propositi. Buona musica, introspezione, amicizie consolatorie renderanno più lieve un momento di malinconia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Serenità ed equilibrio, questi i doni della Bianca Signora in Bilancia per voi. Né troppo né poco, in ogni situazione siete ben misurati e a vostro agio. Con un atteggiamento più diplomatico, riuscirete a giostrare dinamiche complicate uscendone vincenti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Perfino per dei lavoratori indefessi come voi la giornata può risultare impegnativa, se la Luna alta nel cielo dissemina imprevisti e contrattempi. Sarebbe un peccato veniale, se per diffidenza non approfittaste di un’opportunità economicamente golosa.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un pieno di positività che si riflette sull’andamento odierno. Con il vostro aereo distacco, saprete dare a ogni cosa il giusto peso. I sogni cedono spazio alla realtà, avete ottime ragioni per rallegrarvi, tuffandovi con gioia nel presente.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un problema imprevisto potrebbe bloccare un progetto a cui state lavorando da tempo. Armatevi di santa pazienza: è uno stallo momentaneo. La routine appare confortevole, quando come oggi avvertite stanchezza e un pizzico di pigrizia

