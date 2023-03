Leone, finanze da controllare: l'oroscopo di domani, mercoledì 7 marzo

L'oroscopo Barbanera di domani, mercoledì 8 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

La carriera sarà al centro dei vostri interessi. Con precisione e cura dei dettagli, perseguite pure un vostro progetto: presto porterà i primi frutti. Mercoledì focalizzato sulle incombenze quotidiane, sulla cura di voi stessi e dei vostri amici animali.

Toro. 21/4 – 20/5

Cambiando segno, la Luna vi aiuta a recuperare il vostro equilibrio. Occuparvi concretamente delle piccole cose di ogni giorno vi restituisce sicurezza. Atmosfera ideale per riunire gli amici intorno a una tavola imbandita, come solo voi sapete fare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Tensioni in vista in casa e sul lavoro: la Bianca Signora in Vergine, incitata da Marte, alimenta scontri e malintesi. Tatto e diplomazia non sono un optional. L’essenziale nei rapporti da intrattenere con gli altri è conservarsi chiari, autentici e soprattutto sinceri.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ritorno al presente, grazie alla Luna in Vergine che con il suo buonsenso vi offre la possibilità di valutare realisticamente iniziative e progetti. Il lavoro è intenso ma gratificante, con tanto di complimenti e riconoscimenti da parte dei colleghi.

Leone. 23/7 – 23/8

Finanze da controllare. Il tallone d’Achille? La tentazione irresistibile è lo shopping online, veloce e comodo: è facile cedere, basta un click... Gli slanci non mancano, tutto fa pensare che l’intesa potrebbe essere migliorata con qualche tenera accortezza.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’irrinunciabile mazzolino di mimosa, classico nella festa della donna, ha il sapore dell’indipendenza. Un’uscita fra amiche rinsalda legami e fiducia. Piccoli piaceri quotidiani sollevano o risollevano il morale. Appagante leggerezza di cuore e mente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna oggi gioca a nascondino, lasciando affiorare sottili emozioni. Desideri inconfessati e pensieri per il futuro tengono banco. Frase odierna su cui meditare quella di Leonard Cohen: “C’è una crepa in ogni cosa e da lì entra la luce”.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’influsso della Luna in Vergine si fa sentire in ciò che è pratico e concreto. Dalla cucina al bricolage tutto vi riesce a meraviglia. Il filo conduttore odierno è il risparmio, sia in termini di energia sia di denaro. Siatene felici!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Luna non troppo bendisposta nei vostri confronti. Ma è solo il suo richiamo al dovere che vi crea disagio, non vi piace che qualcuno ve lo ricordi. Ostacoli esterni riducono il raggio di azione, ma rimane invariata la capacità di trovare soluzioni ingegnose.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Dall’elemento Terra traete sicurezza e solidità. Per questo la Luna odierna vi mette a vostro agio. Pochi grilli per la testa e molti fatti. In famiglia come nella professione, avete la fondata certezza di aver spinto nella giusta direzione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata monotona, ma non da disprezzare, per il suo apporto di concretezza che non tarpa affatto le ali, ma ne migliora la tenuta e la consistenza. Possibile resa dei “conti”, in senso strettamente economico. Accertatevi che siano in ordine: eviterete sorprese.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Vergine suggerisce di curare le relazioni con partner e soci. Tenete conto delle opinioni divergenti dalle vostre: allargano la visuale. Un conflitto può essere la miccia per un salutare chiarimento, se l’emotività non soffia sul fuoco

