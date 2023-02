Premio giornalistico Po Fesr Sicilia, ecco i sette vincitori

Sette i vincitori del premio giornalistico Po Fesr Sicilia, l’Europa si racconta. Dopo avere selezionato i migliori articoli, reportage e servizi cartacei e online su fatti, storie e progetti in merito all’utilizzo dei fondi Ue nell’Isola, i componenti della commissione di valutazione della Regione Siciliana e dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia hanno assegnato i riconoscimenti.

Il premio è rivolto ai giornalisti siciliani autori di articoli, reportage e servizi andati in onda o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa o testate online (regolarmente registrate) tra l’1 luglio e il 15 novembre 2022.

Cinque le categorie esaminate dalla commissione: TV, Web, Carta stampata, Radio, Agenzie di stampa. Ecco tutti i vincitori.

Per la categoria TV, prima classificata è Valentina Bongiovanni (Alpa TV), seconda Sebastiana Cardinale (Tele Sud – TP). Per il Web, primo Paolo Buda (Lagazzettadelcalatino.it) e secondo Francesco Appari (Tp24.it). La categoria Radio va invece a Giacomo Di Girolamo (Radio RMC 101), mentre ad aggiudicarsi la Carta stampata è Andrea Cannizzaro (I love Sicilia). Primo per la categoria Agenzie di stampa è, infine, Salvo Ricco (Ansa).

I primi classificati di ciascuna categoria si aggiudicano un viaggio di tre giorni a Bruxelles con visita alle istituzioni comunitarie. A tutti i vincitori va inoltre una gift card da 500 euro da spendere in acquisti di supporti tecnologici. Presto verranno comunicati il luogo e la data della premiazione.

