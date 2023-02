Scorpione con ritmo frenetico. L'oroscopo di oggi, giovedì 23 febbraio

Stimolata da Marte e Mercurio, la Luna nel segno parla di lavoro, contatti e amicizie. Grazie a intraprendenza e riflessi, prendete il volo. Perfetto per avviare nuovi progetti, affrontare studi impegnativi e iniziare una pratica sportiva.

Toro. 21/4 – 20/5

Atmosfera fluida, sia per la sfera pratica sia per quella emotiva. Sarete pronti a condividere esperienze e sensazioni con persone diverse da voi. Tenete sotto controllo le situazioni giocando un po’ in difesa, ma il dialogo è spontaneo e sincero.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giovedì all’insegna dell’intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda. Decisioni importanti istantanee si riveleranno vincenti. Viaggi al riparo da rischi. Successi sportivi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nubi temporalesche sul fronte professionale. Basta un nonnulla per scatenare una baruffa o per convincervi a trincerarvi nel vostro carapace. Siete fuori strada, se ritenete gli altri responsabili del vostro malumore. Tornate sui vostri passi e riflettete.

Leone. 23/7 – 23/8

Nessun ostacolo si frappone tra sogni e desideri. Carisma e charme aumentano. Successi in amore con un partner accomodante e stimolante. Confidate sempre senza timore nelle vostre risorse. I bisogni di conferme possono essere appagati.

Vergine. 24/8 – 22/9

Bene la professione, ma bene anche gli affetti, specie se sta nascendo qualcosa di nuovo e di tenero con una persona del vostro ambiente di lavoro. Recuperata l’assennatezza, assolverete agli impegni in programma e vi godrete una splendida serata.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Bello quando voi e gli altri operate in sinergia. Un esempio concreto di come l’unione faccia la forza e il conflitto sia prezioso, se costruttivo. Per mantenere l’equilibrio la cosa ottimale è seguire l’istinto che vi suggerisce la soluzione più saggia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il ritmo della giornata è frenetico, ma le gratificazioni non dovrebbero mancare. Un incarico di responsabilità apre sbocchi nuovi per la carriera. L’affetto e l’amicizia vanno nutriti senza dare niente per scontato. Favoriti viaggi e spostamenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per una spinta, una carica supplementare, contate sulla Luna e su Mercurio. Si faranno promotori di forza e coraggio per portare avanti le iniziative. In un clima di complicità e di amicizia, nella coppia si possono toccare anche argomenti delicati.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non è il caso di concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarvi un tiro birbone. Tenetevi in disparte. Tolleranza. Questo è ciò che occorre nei confronti di chi vi ama. Moderate pretese e fiammate istantanee.

Acquario. 21/1 – 19/2

Vi sentite allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza. Serata piacevole con gli amici. Dalle amicizie agli affari tutto corre veloce verso il traguardo. Un buon motivo per attivarvi e lottare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Fase poco smagliante che può offrirvi l’occasione di rivedere le abitudini di vita e di studiare soluzioni più appropriate alle attuali esigenze. Dovreste iniziare a raccogliere i frutti della vostra semina. Attivatevi per ottenere il saldo di un credito.