Oroscopo della settimana, per i Bilancia la leggerezza che da tempo inseguivano

Settimana davvero speciale questa, in cui la bella Venere si espanderà come un'onda radiale che investirà di sentimento e sogni tutto lo zodiaco, mentre il Sole e Saturno faranno i “seri” e severamente regaleranno risultati, sconfitte e vittorie a tutto lo zodiaco...

Ariete

È una settimana all'insegna della lucidità e della concentrazione, il vostro animo tenderebbe a volere focalizzare molto meglio gli obbiettivi lavorativi che intendete perseguire, mentre la vostra anima inquieta e desiderosa di affetto e di complicità invoca una persona su cui puntare e potere costruire la vostra voglia di crescere in amore si fa strada e compie dei veri e propri miracoli comunicativi, mentre tutto si fa chiaro ecco che arrivano bellissime notizie in campo pratico...

Toro

È una settimana molto varia per voi che cederete agli incanti di Venere che si fa marina ed affonda i suoi sogni dentro un mare di nettuniana suggestione emotiva e sognatrice, ottime intuizioni e grande possibilità di intuire i pezzi mancanti per comprendere il decorso di alcuni rapporti, sarà invece forte la quadratura Sole-Saturno che vi osteggerà non poco al lavoro o in delle questioni pratiche che vi richiamano all'ordine pratico, mentre un week end davvero eccezionale si profila con una Venere che vi fa andare oltre ogni quotidianità insoddisfacente...

Gemelli

Che noia quel Marte che ancora stazione incurante ed indolente nei vostri gradi, dandovi l'illusione di accendere fuochi e pulsioni che non si realizzano però... ma i giochi planetari non riguarderanno solo lui, anzi, saranno Mercurio, Giove e Nettuno a movimentare un bel po' di cose intorno a voi sopratutto a livello sentimentale dove troverete sicuramente la spinta giusta per compiere una serie di evoluzioni con una persona speciale che già attraversa il vostro sentimento, o per decidere semplicemente che siete pronti a ripartire con il vostro amore di sempre...

Cancro

Che dirvi se non che avrete una splendida settimana piena di ogni sorta di gradazione sentimentale in cui vi piacerà molto affondare e darvi fino in fondo, il cielo si produce in potenti influssi venusiani e nettuniani, il mondo dell' amore e dei sentimenti profondi, dei sogni e delle atmosfere magiche, quelle che adorate tantissimo creare, il vostro cielo è decisamente pronto a darvi stimoli in continuazione e a farvi sentire sempre più aperti a nuove esperienze che via via si allargano e rendono i vostri sentimenti di nuovo i più espansivi dello zodiaco in questa settimana magica che terrà poco conto della realtà pratica...

Leone

È una settimana davvero importantissima per voi che vi troverete a valutare la realtà delle cose, spogliata dalle illusioni e dalle aspettative, un potente aspetto di Sole e Saturno farà in modo di far cadere i veli e darvi l'esatta percezione delle cose, che terranno conto di quanto veramente intorno a voi ed al vostro lavoro le realtà siano autentiche o meno, se ciò che credevate stabile diventa precario non mancherà a voi trasformare la situazione, anche in amore forse dovrete parlare chiaramente con il partner ascoltare e comprendere che le sue esigenze sono un po' diverse dalle vostre...

Vergine

Il cielo cambia inesorabilmente per voi e compie evoluzioni davvero complesse e piene di grandissime comprensioni per voi, studiate bene tutto e datevi tempo per sedimentare ciò che appena il Sole entrerà in opposizione non potrete più negarvi, essendo opposta anche Venere e Nettuno sarà proprio l'ambito sentimentale che esigerà da voi una ritrovata presa di coscienza a livello emotivo, forse state facendo di tutto per essere alla massima distanza dai sentimenti e ad autorappresentare una realtà relazionale che forse non è quella che vi soddisfa...

Bilancia

Eccovi finalmente entrati in una fase decisamente più dinamica della vostra vita, la bella Venere vostro astro guida affonderà nel mare da cui è emersa e le suggestioni del cuore vi restituiranno la leggerezza che da tanto tempo inseguivate, il vostro cielo è decisamente preso da mille e più influenze, ma sarà da giovedì che si farà sul serio, quando la poderosa influenza di Sole e e Saturno vi daranno certezze e vi faranno finalmente vincere una battaglia importantissima, e nel week end non vi resterà che festeggiare al ritmo di una ritrovata intensità che da tempo bramavate...

Scorpione

Imparare a lasciare andare non è certamente il vostro forte, ma è proprio questo ciò che vi chiedono gli astri questa settimana, dolcemente però, ed anche se con un po' di malinconia, fare spazio nel vostro cuore ad altro lasciando andare ciò che non può più essere recuperato vi farà stare molto bene, e vi rimetterà una voglia di sognare e di essere davvero molto vicini ai vostri sentimenti che aspettano semplicemente di ripartire e dare il meglio rispetto a tante direzioni a lungo trascurate, del resto sarà una settimana piena di sogni e di aspettative così intense ed autentiche che sarebbe un peccato non ascoltare...

Sagittario

Mentre i pianeti “seri” fanno di voi delle vere e proprie potenze lavorative e pratiche, riattivando un dinamismo un po' stanco di una serie di vicissitudini inconcludenti, ecco che la Venere nettuniana spalanca a voi un mondo sentimentale e pieno di suggestioni che sembrano arrivare da un profondo istintivo che muore dalla voglia di manifestarsi a volte anche in maniera istintiva e senza troppo tenere conto delle conseguenze che ne derivano, non esagerate con la comunicazione a tutti i costi a volte aspettare è agire nella maniera più saggia possibile...

Capricorno

Come sempre presenti a voi stessi ecco che state ricontattando l'equilibrio perfetto delle vostre migliori qualità, troverete infatti che le dolci “scioglievolezze” della bella Venere vi ammorbidiranno al punto giusto in modo da godere degli affetti e della dolce romanticità del vostro amore, mentre i pianeti “seri”, Saturno vostro astro in particolare, vi aiuteranno a prendere decisioni importanti e concrete con le quali procederete verso i vostri progetti senza tralasciare nulla, nessun dettaglio vi sfuggirà, continuate così e non abbiate paura di prendere posizione...

Acquario

Cosa succede mai quando il mondo delle idee e della fantasia che rappresentate nello zodiaco diventa realtà…?! Sarà la congiunzione Sole-Saturno che vi renderà invincibili e vi darà finalmente cemento e concretezza anche nei vostri progetti più peregrini e desueti, le idee inaspettate e tutto ciò che neanche voi consideravate possibile ecco che si invera anche al di là delle vostre più rosee previsioni, e l' amore che diventerà, nonostante la vostra istintiva fuga da esso una meravigliosa dimensione in cui tutto sembrerà chiaro e concreto...

Pesci

Siete sicuramente il segno in cui avviene di più questa settimana nello zodiaco, ecco che la bella Venere congiungendosi a Nettuno vi regala suggestioni davvero incredibili e vi rende assolutamente più pronti a vivere una dimensione davvero piena in amore, Giove e Mercurio vi portano a fuggire e a muovervi anche per lavoro, la bella Venere porterà pure l'irresistibile fascino plutonico nei vostri grandi con un accenno ammiccante, mentre il Sole arriva nei vostri gradi trionfalmente a scaldare la vostra pelle e a rendervi più forti ed unici che mai...

