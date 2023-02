Oroscopo della settimana, Ariete e Cancro prenderanno la situazione lavorativa in mano

È l'ultima settimana di Mercurio in Capricorno, un transito che ha messo tutto lo zodiaco di fronte alle reali esigenze impellenti, ma nel week end si torna a sognare con un fantasioso Mercurio in Acquario, quindi finalizzate bene i dialoghi e gli intenti, poiché da sabato si vola!

Ariete

Sarà una settimana all'insegna del coraggio lavorativo, tirerete fuori una grande vis estensiva che vi obbligherà nonostante i rischi ad esporvi di più in generale ma sopratutto a puntare in ambito lavorativo e a curare la carriera in maniera assolutamente puntuale e decisa, è tempo di iniziare e senza paura, mercoledì è una giornata particolarmente tesa dove dovrete affermare le vostre ragioni e portare avanti i vostri aneliti, un week end decisamente più calmo ed impegnato con amici ed amori...

Toro

È lodevole da parte vostra volere sempre a tutti i costi provare a trovare soluzioni interessanti per decidere di risolvere questioni in sospeso e rapporti un po' in bilico, per questo l'ultima parte del transito di terra di Mercurio vi farà gioco, ma Mercurio tra poco si disporrà in maniera tale da portarvi un po' all'esagerazione e a non rispettare troppo gli argini, godete comunque di una Venere amica che vi ricorderà di addolcirvi quando sarà il momento, sarà utile ricordare questa settimana quali sono gli errori da non fare al lavoro ed in amore, del resto la lezione l'avete imparata...

Gemelli

Mentre Marte e Venere contrastano della bella, voi che siete il punto principale ricevente questa frizione vi state chiedendo cosa fare... ci penserà la vostra geniale intelligenza a darvi modo questa settimana di conciliare l' inconciliabile, rendervi eclettici quanto basta per dare spazio a tutte le esigenze possibili, a sentirvi sfiniti in amore e a darvi di nuovo coraggio forza e vitalità per voi ed il partner, al lavoro un senso affettivo ritrovato vi porta a far meglio, ed anche li cercate di fare convivere sentimenti contrastanti...

Cancro

Il logorio tipico di Mercurio in opposizione volge al termine, ma questa sarà una settimana in cui farete le spese di una settimana davvero pesante e piena di impegni e di chiarimenti fondamentali, siete però intenzionati a fare fuori tutto ciò che vi ha infastidito, a vuotare il sacco esplicare una volta e per tutto al partner ciò che vi ha dato fastidio e dirigere le vostre aspettative verso qualcosa di certo e di sgombro a logorree ed incertezze, detesterete i rimandi e prenderete la situazione lavorativa in mano o almeno getterete le basi per tutto ciò...

Leone

Non scoraggiatevi se questa settimana vi farà sentire ancora una volta alla prova e sentirete di fare di tutto e di più per dover o voler affermare la vostra autorità al lavoro o aggiustare in maniera risolutiva qualcuno dei vostri rapporti, troverete che nonostante la fatica i risultati saranno comunque apprezzabili, o che quanto meno ci avrete provato, nel week end Mercurio sarà in opposizione e da lì in poi sarà più complicato dialogare, quindi cercate di comunicare il più possibile serenamente ed apertamente, senza paura, e vedrete che vi sentirete meglio...

Vergine

Fino a sabato vi sentirete padroni di poter comunicare dire e fare ciò che per voi è importante, e sarà fondamentale visto che sentite l'opposizione di Venere che non vi fa sentire i sentimenti sperati dentro di voi e non vi resta che considerare in maniera oggettiva questa faccenda, guardate meglio intorno in fondo i sentimenti ci sono e pulsano per qualcosa che ancora dovete ben inquadrare, mentre Mercurio da sabato finirà di esservi amico e si eclisserà per voi rendendovi un po' più limitati nell' azione ma per nulla dimentichi d'ascolto e di recupero di alcune interlocuzioni importanti...

Bilancia

La settimana sarà per voi un climax di emozioni e revisioni interiori che vi porterà a comprendere cosa non volete più, dove avete sbagliato e dove potete rimediare, rassegnandovi a lasciare andare ciò che sentite di avere perso, mentre il week end vi regalerà un senso liberatorio e pienezza di sentimento e di intenti che vi permetterà di stare bene e di inserirvi in un flusso che abbia a che fare con un ritrovato edonismo che vi rimetterà in contatto con voi stessi, quindi dateci dentro e completate in via definitiva dei percorsi che vi faranno razionalizzare questi ultimi mesi difficili...

Scorpione

Settimana da sfruttare fino in fondo, fino a sabato godrete di quel Mercurio che in pochi giorni vi ha fatto recuperare molto, complice anche l' aiuto della bella Venere che vi ha istigato a curarvi di più ed avere maggiore amore per voi stessi e el vostre esigenze, adesso è arrivato il momento per decidere di lanciarsi di più in progetti lavorativi importanti e che segnino una svolta, mentre in amore siete sempre più disponibili a trovare un accordo con la persona che amate che azzeri le differenze di esigenze tra le parti...

Sagittario

È vero che siete il segno dell'istinto, ma dovrete questa settimana imparare a modulare i moti di spirito da cui sarete pervasi in quanto tutto acquista una velocità maggiore e vi rende meglio idonei all' azione che però dovrà tenere conto di tempi e condizioni altrui che non dipendono da voi, e quindi dovrete avere pazienza anche in amore se vi soffermaste una attimo a valutare la preziosità delle occasioni presenti vi accorgereste che siete molto amati, non abbiate fretta, mettetevi buoni ed ascoltate...

Capricorno

Ottima e preziosa la presenza di Mercurio nel vostro segno che sembra volere echeggiare a qualcosa di davvero intenso per voi per la vostra interiorità e nel vostro percorso che vi ha fatto ritrovare una connessione umana e profonda che vi ha toccato l'anima , che vi ha cambiati e vi ha convinto a prendere il destino e le cose in maniera decisamente diversa, tra poco sarete più liberi dai fardelli che vi hanno accompagnati in questi anni e vivrete meglio, intanto sappiate che chi vi ama e vi conosce non può non notare quanto siate evoluti in pochi mesi e di questo siete contentissimi...

Acquario

Pronti per una bellissima settimana?! Le stelle hanno deciso di farvi due doni, uno che dipende dal Sole e da Saturno che vi daranno la certezza dei vostri rapporti e che vi metteranno nelle condizioni di apprezzare tutto ciò che di vero e di bello avete costruito, ciò che accadrà e le persone che ci saranno in questa settimana saranno la prova stessa che avete investito bene e che non vi siete sbagliati, ed ecco che arriva il secondo premio: Mercurio sabato entra nei vostri gradi e finalmente la vostra valenza aria torna a compiere miracoli in termini comunicativi e a gestire idee brillanti che spiazzeranno tutti, bentornati!

Pesci

Una splendida settimana anche per voi che vi fate apprezzare sempre per semplicità e dolcezza e che rende diffuso intorno a voi un senso amorevole di protezione e morbidezza, quindi non avrete tempo per le insicurezze visto che vi apprezzano tutti per la vostra duttilità e charme, ma adesso cercate di fare del vostro meglio per utilizzare fino alla fine la complicità di Mercurio che vi esorta a dare il meglio e ad investire anche in dialoghi concreti sopratutto al lavoro che incoraggiano il vostro valore e la vostra posizione, siate lungimiranti... da domenica utilizzate solo il fascino...

