L'Oroscopo di Mercurio, si aprono nuove possibilità per i Vergine

Mercurio è pianeta della comunicazione in astrologia ed è un referente essenziale nel nostro quotidiano, il suo moto retrogrado complica di solito le relazioni per tutta la ruota zodiacale, ma adesso è tornato in moto diretto dal Capricorno, vediamo cosa comporterà per i dodici...

Ariete

Si fa con questo ritrovato moto più chiara l'esigenza di mettere i puntini sulle questioni lavorative, affrontare i problemi troppo a lungo rimandati e fare in modo di comunicare migliorandosi ed ottimizzando risorse e tempi, magari concedendosene di più per se...

Toro

Ottimo trigono ritrovato per voi che vi regala una maggiore agilità, da sfruttare bene in arte diplomatica per aggiustare una serie di questioni che non sono andate bene a livello lavorativo e nei sentimenti dove proprio è mancata la giusta comunicazione che finalmente si rende più attendibile...

Gemelli

È un Mercurio che vi dà una mano in molti sensi, poiché potrebbe aiutarvi a gestire qualcosa di importante in famiglia dandovi l'idea giusta o ottimizzando in senso produttivo qualche risorsa, bene a livello patrimoniale, ottima configurazione creativa e di stimoli intuitivi...

Cancro

È un Mercurio d'opposizione per cui sarà impossibile non ascoltare o non prendere coscienza di una serie di interazioni importanti e possibili, sopratutto in amore dove il comportamento del partner è da un po' sotto osservazione, per il lavoro prepararsi con cura e metodo...

Leone

Sarà un Mercurio che vi spinge a cominciare una qualche attività fisica, di routine, per sentirvi meglio e migliorarvi come se rimettere in ordine il fisico e le scartoffie burocratiche vi aiutasse a mettere il mondo in ordine, ed anche i sentimenti ed i pensieri che vi stressano da un po'...

Vergine

Si aprono nuove possibilità per voi, scenari nuovi e fantasia possibilistica sui rapporti neofiti, vi aiuterà per un po' a sognare e a fantasticare su un possibile futuro anche se un sottofondo di dubbio e di incertezza vi accompagna, forse non volete vivere una fase transitoria o passeggera...

Bilancia

La quadratura non è un aspetto semplice sopratutto in retrogradazione, ma il moto diretto vi regala la certezza dei vostri intenti e delle vostre opinioni, ordine familiare e patrimoniale, ottime possibilità di spartizioni e sblocco di pensieri ossessivi che sembravano arenarvi ad una visione delle cose troppo avulsa dalla realtà...

Scorpione

Per voi è vantaggiosissimo visto che riacquistate il vero significato di Mercurio che vi fa rendere conto ancora una volta che la comunicazione è tutto, il vostro cielo è decisamente pieno di indicazioni valide che vi porteranno a gestire bene degli accordi importantissimi a lavoro e nelle relazioni...

Sagittario

Farvi aiutare ed indirizzare sarà l'auspicio che vi porta questo moto ripreso di Mercurio che vi semplifica la vita e vi toglie le castagne dal fuoco da pastoie legali e professionali con l'aiuto di chi vi vuol bene o vi stima professionalmente o semplicemente da chi è un esperto in materia, periodo di maggiore sicurezza...

Capricorno

Mercurio è a casa vostra ed è da li che riprende il suo cammino facendovi trovare soluzioni immediate ai problemi ed una maggiore fluidità e convinzione nella comunicazione, ripresa dei rapporti sociali ed una ritrovata velocità decisionale negli affari, sfruttate bene questo transito...

Acquario

Mercurio vi darà delle risposte interiori, come se i sospetti che avevate nutrito fino ad adesso prendessero forma, ma anche le vostre geniali intuizioni e la vostra capacità di anticipare il futuro in tutti i campi, rendetevi più pronti all' ascolto interiore, e preparatevi ad ospitare voi tra poco il pianeta dalle ali ai piedi...

Pesci

È un Mercurio che parla di amicizie, affinità elettive e sogni realizzati che potrebbe infondervi grande coraggio e disinvoltura nelle faccende che sembrano andare verso qualcosa di definitivo, un ottimo augurio per voi sognatori sapere che qualche sogno ogni tanto diventa realtà....

