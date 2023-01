Capricorno, dialogate con i vostri colleghi: l'oroscopo di giovedì 19 gennaio

Oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 19 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Un confronto con gli amici cambia la prospettiva dei vostri valori: meno ambiziosi nella carriera, darete più spazio alla collaborazione. L’impresa avviata con i colleghi a cui avete dedicato tempo ed energia si blocca tra la delusione generale.

Toro. 21/4 – 20/5

Cambiamenti in vista nel lavoro: cercate di delimitare meglio i vostri compiti e di farvi rispettare. Ventata di novità nella routine. Si aprono davanti nuove prospettive di guadagno, i redditi da dipendenti subiscono un’impennata.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le faccende professionali procedono a singhiozzo e anche le relazioni vi procurano qualche preoccupazione. Delusione per un viaggio sfumato. Finanze al centro dell’attenzione. È presto per cantar vittoria, ma state uscendo dal tunnel del... rosso.

Cancro. 22/6 – 22/7

Occhi aperti! Nelle nuove società non fidatevi del primo venuto! Puntate sul vostro intuito per testare le persone con cui avrete a che fare. Può capitare di perdere qualche colpo, nessuno è perfetto e tanto meno infallibile: non fatene un dramma.

Leone. 23/7 – 23/8

Ricevete dal cielo un vigoroso sostegno, soprattutto se avete a che fare con l’estero, e buone opportunità per esprimere la vostra creatività. Un’occasione insperata vi consentirà di visitare un luogo che vi attira, non lasciatevela sfuggire!

Vergine. 24/8 – 22/9

Spesso per la soluzione di un problema è sufficiente cambiare il punto di vista. Se oggi afferrate il grandangolo, troverete il capo della matassa. Fate riferimento alla logica, alla vostra organizzazione per sventare un momento di distrazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non c’è passaggio più adatto per le pubbliche relazioni di quello della Luna in Sagittario. Viaggi di lavoro o contatti utili si prospettano costruttivi. Se ci saranno prove difficili da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le configurazioni astrali ammorbidiscono le vostre asperità, senza sottrarvi forza. La presa che avete sugli altri aumenta in modo esponenziale. Un leggero esercizio fisico fatto con regolarità vi gioverà. L’agonismo richiede un’adeguata preparazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Venere e Saturno focosi sostengono la vostra Luna. Serietà e sentimento si intrecciano armonicamente. Il vostro entusiasmo è ben riposto. Sebbene a prezzo di qualche tensione, riuscirete a scongiurare il rischio di veder naufragare un progetto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Cercate di scuotere la situazione di stasi che si è venuta a creare nei vostri rapporti con i colleghi: dialogate, coltivate un progetto comune. Desiderio di quiete, umore schivo. Una passeggiata nel verde, un confronto a quattrocchi con voi stessi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Sagittario come sempre è fonte di ricarica e di stimoli. In ufficio collaborate senza competere dando il meglio di voi stessi. Amici forse conosciuti in viaggio si rifanno vivi dopo tempo con un invito che vi riempie di gioia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un ottimismo ben calibrato può consentire di dare il giusto peso alle vostre percezioni e di guardare le circostanze nella reale prospettiva. Animo! Un appunto mosso dai piani alti non è la fine del mondo, anche se in verità non è meritato

