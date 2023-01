Vergine, qualche gatta da pelare è inevitabile. L'oroscopo di domani, mercoledì 18 gennaio

L'oroscopo Barbanera di domani, mercoledì 18 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Con il sostegno della Luna in Sagittario, oggi non è difficile agire in maniera precisa ed efficace. I nervi sono saldi e la mente lucidissima. Viaggi, esperienze che arricchiscono gli orizzonti culturali. Ristrutturazione di immobili o di rapporti.

Toro. 21/4 – 20/5

Nessun intralcio di cui preoccuparvi. Notizie rassicuranti in merito alle controversie legali, alle finanze e agli investimenti a lunga scadenza. Clima piatto, ma non disprezzate un po’ di tranquillità: farà bene a corpo e mente. Fitness e cure estetiche.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Questioni irrisolte del passato interferiscono con la vostra tabella di marcia, creando disagi e scoraggiamento. Ritardi nei viaggi. Contrasti in famiglia. Non potete snobbarli, probabilmente richiedono un’ammissione di responsabilità.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ci sono aspetti in cielo che richiamano l’attenzione sull’equilibrio di coppia. Ne ricaverete stimoli per dare avvio a piccoli e grandi cambiamenti. Preparate il terreno con un elenco delle abitudini più rigide e imprimete energia all’intento di smantellarle.

Leone. 23/7 – 23/8

Con l’aiuto della Luna in Sagittario in trigono a Giove, oggi è facile far fronte agli ostacoli e superarli. Motivazione, forza interiore e fiducia. Energia e ottimismo scendono in campo per darvi manforte e con simili alleati, il successo è garantito.

Vergine. 24/8 – 22/9

Qualche gatta da pelare è inevitabile soprattutto nel lavoro. Si capisce che siete nervosi: c’è poco rispetto per i ruoli e molto parlare a sproposito. Non spiccate voli di fantasia, no ai colpi di testa: procedete a piccoli passi verso soluzioni costruttive.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le stelle sostengono i vostri progetti e vi invitano ad attivarvi, senza dare peso ai giudizi di chi ha opinioni decisamente superate. Procedendo con fiducia nel partner, insieme potrete vivere esperienze di grande arricchimento.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La giornata vi trova alle prese con spese e bilanci. Tranquilli! Se i conti non tornano, avete pronto un metodo per guadagnare di più. Non rinunciate al divertimento, a uscire con gli amici, per colpa dei numerosi impegni lavorativi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Situazione dinamica: oggi la Luna nel segno è sostenuta da Giove. Il vostro percorso può non piacere a tutti, ma per voi è perfetto così com’è. Niente da ridire su lavoro e studio. Siate voi a dirigere con abilità il gioco, gli altri vi daranno retta.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Rivisitando esperienze già fatte nel passato, vi sarà possibile vedere gli errori commessi e attivarvi per fare di tutto perché non si ripetano. Desiderio di quiete, umore piuttosto schivo. Buone letture, una passeggiata nel parco in solitudine.

Acquario. 21/1 – 19/2

Una proposta di collaborazione in un campo che vi appassiona rilancia l’entusiasmo e mette in circolo aria nuova ed energia positiva. Fascino, simpatia e un tocco di originalità fanno di voi, a detta di molti, persone davvero speciali.

Pesci. 20/2 – 20/3

Atmosfera un po’ opaca. Accontentatevi di fare il minimo indispensabile, riposate il più possibile e difendete a spada tratta il vostro equilibrio. La freddezza con cui oggi liquidate una discussione è comunque una corazza per mascherare il disagio

