Oroscopo della settimana, per l'Ariete fantastici giorni di ripresa: amici e fantasia

Settimana piena di eventi zodiacali che vede una meravigliosa Luna nuova in Acquario che promette innovazione e novità ed accende il vero movimento dello zodiaco, il Sole passerà in Acquario e via al settore zodiacale dedicato ai sogni alle idee ed alle grandi decisioni!

Ariete

Marte si muove, e voi con lui, il vostro astro sta decisamente ridando segnali di vita importantissimi e voi vi sentite di nuovo pulsanti ed entusiasti, anche la compagine di pianeti che alberga nella vostra ideale undicesima casa vi fa di nuovo apprezzare, amici, ispirazione arte e fantasia, e serate decisamente brillanti e pienissime di allegria, solo il week end esigerà attenzione ad alcuni rapporti delicati, per il resto è una fantastica settimana di ripresa...

Toro

Una settimana da sfruttare in maniera intelligente e preziosa, l'assistenza planetaria di cui godete vi rende assolutamente pronti a definire ogni dettaglio lavorativo grazie anche all'aiuto ed al consiglio di qualche competente specifico, anche se non avete padroneggiato alcune situazioni in maniera ottimale ecco che gli astri vi mettono in condizione di risolvere e per il meglio, il week end invece Venere e Saturno saranno contro ed anche se forse dovrete operare qualche taglio e fare a meno di qualcosa o di qualcuno, il senso della chiarezza che ne verrà sarà molto prezioso...

Gemelli

Un cielo fantastico per voi questa settimana che sembra volervi regalare molte energie benefiche e positive, di cui godrete a lungo, ma il vostro ospite Marte ha deciso di ricominciare a muoversi ed eccolo trionfare nei vostri gradi come energia allo stato puro, in alleanza con il Sole per giunta, una fortissima spinta sia umorale che creativa, potreste persino non sapere come distribuirla, quindi cercate di impiegare tutta questa grazia planetaria verso un progetto un fine che potrebbe avvantaggiarvi molto, ascoltate il consiglio di chi vi sta accanto...

Cancro

Un oroscopo molto acuto per voi questa settimana, preziosa ed utile per rimettere tutto in ordine dentro di voi e per chiamare le cose con il loro nome, decidere chi tenere nella vostra vita e chi no, anche smettere di alimentare sentimenti che non vi soddisfano, e nutrirne altri che invece sono una promessa, ed ecco che il vostro cuore prima di ripartire esige pulizia e leggerezza, Mercurio vi impedirà di contenere ciò che avete da dire e cercherà in tutti i modi di farvi vuotare il sacco, attenti a non sparare a zero...

Leone

Una settimana molto complessa questa che vi fa sentire in attesa e pieni di speranza per qualche decisione da prendere importante che vi permetterà di evolvere al lavoro o nella vita, probabilmente ciò che vedete come un ostacolo tenderà in questa settimana piena di risposte a sciogliersi in una certezza, non sempre sarete con i nervi saldi in questi giorni ed il Sole nemico non vi restituisce l' energia di cui necessitate, ma non preoccupatevi sarà un settimana che vi restituirà la prospettiva su tanti versanti...

Vergine

Come potete constatare il lungo logorio degli astri vi ha messo nelle condizioni di fare del vostro meglio per decidere che strada prendere ed anche se ne avete scelta una tortuosa ecco che adesso avendo mezzi più solidi e sicuri vi siete messi nelle condizioni di cambiarla, e se ancora non sentite che state bene... bhè... cambiatela ancora non dovete per forza accontentarvi di ciò che avete, e dovrete inventarvi un po' di più per essere felici, osando serenamente con la stessa convinzione con cui ci date dentro al lavoro, è la vostra vita, progettate la vostra felicità...

Bilancia

La settimana promette un crescendo emozionale che troverà il suo culmine nel week end quando la bella Venere toccherà Saturno regalandovi certezze e serenità, voglia di costruire e di puntare su qualcosa di veramente solido, corroborati inoltre dall'energia del Sole amico che spostandosi in Acquario regala ai segni d' aria come voi una sferzata di vitalità e di pienezza, godetevi la settimana che sarà interessante da moltissimi punti di vista...

Scorpione

Stanno finalmente cambiando molte cose per voi, l'incombente Urano dal Toro non vi permetterà di evitare anche solo in prospettiva i cambiamenti molto forti che la vostra vita sta affrontando, mentre Mercurio vi ridona la parola e la chiarezza, sarà una settimana molto assorbita da questioni familiari importanti che richiederanno la vostra attenzione e da un lavoro che vi obbliga ad essere professionali e molto preciso visto che le stelle descrivono un ambiente di lavoro per adesso molto esigente...

Sagittario

Se proprio Marte che vi ha tenuto sulla corda da quest'estate fosse proprio il fautore di un grande rinnovamento che a denti stretti rilancia sulle energie e vi mette nelle condizioni di andare avanti pur facendo buon viso a cattivo gioco, ma non sarà poi così cattivo visto che si creeranno le interlocuzioni adatte a rendere la chiarezza e la sicurezza di cui necessitate, ed eccovi pronti a fare si che la vostra vita riparta e si renda molto più semplice ma sempre pronta ad abbracciare nuove sfide piene di avventura e di grandissime estensioni…

Capricorno

Quanto mai risolutiva questa settimana che vi garantisce la riattivazione di tantissimi elementi del cielo e che vi mette nelle condizioni finalmente di rifar funzionare i dialoghi e rende al meglio per tutto ciò che riguarda una serie di faccende private che vi fanno stare molto bene, ricominciar a credere che le cose possano andare meglio e ricreare il calore degli affetti, questa è l' eredità che il Sole vi sta lasciando negli ultimi giorni di soggiorno nei vostri gradi, ricordate di non parlare troppo poco per essere veramente amici di chi amate, e di non parlare troppo per essere semplicemente amanti appassionati...

Acquario

Ed è da questa settimana che ripartite in maniera trionfale! Urano riparte quindi tutto è possibile, e case, libri, auto e fogli di giornale sono sono parte della caleidoscopia che il vostro poliedrico carattere vuole centrifugare, la Dea Luna si rifà Nuova nei vostri gradi futuribili e via a tutto il futuro possibile con le vostre idee che troveranno terreno fertile, l'umore migliorato e lungimiranza tattica, e poi... bhè... questa non la prenderete bene... Venere si congiungerà in un solido abbraccio con Saturno nei vostri gradi, e come una bellissima scultura che rappresenta Amore e Psiche ecco che sentirete di potere amare come non avete mai fatto... coinvolti nel bello e nel gusto del sentimento... ok ok ... è l'oroscopo... mica dovete prenderlo troppo sul serio...

Pesci

Una settimana speciale che allarga i vostri confini e vi rende capaci di vedere oltre, le combinazioni planetarie favoriranno non poco il vostro intuito e la vostra percezione, settimana rivelatrice per voi a tanti livelli in diversi settori che sempre più vi chiedono di crescere e di diventare grandi in tempi assolutamente veloci e concreti, intanto il cielo muove una serie di faccende relative alla vostra relazione che si fa chiara e luminosa come nel vostro cuore illuminato da un sole che porta certezze dentro la vostra anima e una certa sicurezza al lavoro...

