Bilancia, non serve indulgere al vittimismo: l'oroscopo di domani, mercoledì 11 gennaio

L'oroscopo Barbanera di domani, mercoledì 11 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Stimolati dall’ambizione e ispirati da un’insolita concretezza, vi rimboccherete le maniche per svolgere al meglio i compiti che vi sono stati affidati. Potete esprimere inventiva, rapidità di decisione, vivacità: non concentratevi sulle cose di poco conto.

Toro. 21/4 – 20/5

Il passaggio odierno della Luna in Vergine è un vero toccasana per i problemi pratici che generano ansia e vi costringono a mordere il freno. Efficienti e rapidi nell’agire, vi impegnerete per fare ordine, spazzando il campo dal superfluo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un affare importante terrà desta l’attenzione. A prezzo di un lieve nervosismo, avrete dei vantaggi economici e le soddisfazioni non mancheranno. Una faccenda familiare affrontata con troppa leggerezza, vostro malgrado, necessita di essere rivista.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie a una buona dose di concretezza, lavorare oggi non vi pesa, tanto più se in ballo ci sono progetti ambiziosi o richieste da inoltrare. Tenerezza e buonsenso ristabiliscono la pace e favoriscono l’intesa sia nella famiglia sia al lavoro.

Leone. 23/7 – 23/8

Cercate di puntare al sodo e di non perdervi in idee nebulose, magari dietro consiglio di un amico, piuttosto consolidate le certezze acquisite. Potrete smaltire buona parte degli impegni arretrati e sbrigare con successo incombenze noiose ma necessarie.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna armonica a Urano è garante di trovate vincenti, di libertà d’azione, sia per la sfera professionale sia per quanto riguarda le vicende personali. Conciliare la famiglia e gli amici con il lavoro vi procura un po’ di stress. Definite le vostre priorità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Come tutti avete la vostra parte sia di azioni positive che di ostacoli da superare, non indulgete perciò a un vittimismo che non porta lontano. Evitate i clamori della folla, se oggi avete voglia di silenzio. Ritrovate i valori profondi dentro di voi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Armonica a Mercurio, la Luna in Vergine vi offre occasioni impensate per la carriera e ricompense meritate. Ottima giornata per un salto di qualità. Godetevi questo clima di assoluta tranquillità, di pace ritrovata, senza preoccuparvi del futuro. Poi si vedrà...

Sagittario. 23/11 – 21/12

Tirando in ballo il lavoro, la Luna in Vergine ha un effetto deludente, specie se a incentivarvi ci sono novità di cui approfittare. Invece di demoralizzarvi oggi il richiamo al dovere vi stuzzica. La routine è piacevolmente mossa.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Stimolante il connubio Luna-Mercurio-Urano, sia per le finanze sia per portare a termine presto e bene le vostre incombenze lavorative, grazie alla comunicativa. Nell’attività oggi andate spediti: serenità, buonumore e collaborazione aumentano il rendimento.

Acquario. 21/1 – 19/2

Questo mercoledì è complesso, non difficoltoso. Tuttavia è meglio andare sul sicuro. Evitate accuratamente le situazioni che comportano dei rischi. Occupatevi di faccende domestiche, acquisti e finanze. Tutto sommato potreste trarne delle gratificazioni.

Pesci. 20/2 – 20/3

In trigono a Urano, la Luna dall’altra parte del cielo volge l’attenzione ai dettagli. Vi accorgerete di molte cose che non avevate notato prima. Fantasia e intuito sono le vostre armi migliori, ma quando serve, sapete operare con tempestività

