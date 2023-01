Il Leone in crescita professionale: l'oroscopo di domani, sabato 7 gennaio

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 7 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in Cancro vi sottrae vivacità e comunicativa. Siete taciturni, suscettibili, in preda a sensazioni strane. Attenti agli acquisti e ai ritardi. Un sabato monotono. Inseguite le occasioni di svago per risollevare lo spirito e gratificare la mente.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna rende efficaci le vostre intuizioni, sia in ambito lavorativo sia in quello familiare. Una cena di gala o l’acquisto di un oggetto di antiquariato. Favoriti gli affari, l’attività, gli studi, specialmente per chi opera nel settore delle telecomunicazioni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Vi farete carico di alcuni problemi inerenti alla casa che molto spesso tendete a delegare, guadagnandovi l’approvazione della persona amata. Un buon accordo con il partner e una relativa tranquillità, che di questi tempi, non sono da disprezzare.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giornata faticosa! Incomprensioni di coppia, litigi alla guida, possibili multe salate e azioni legali bloccate da circostanze esterne. Mantenete alta la guardia, in modo da non dare adito a critiche che potrebbero indurvi a fare gesti sconsiderati.

Leone. 23/7 – 23/8

Per molti di voi è un periodo di crescita professionale e personale con ottime prospettive per il futuro, ma non trascurate la famiglia per la carriera. Organizzate meglio il campo pratico, ne vedrete presto i vantaggi. Godetevi la compagnia di chi vi è caro.

Vergine. 24/8 – 22/9

Avete molta gente intorno, ma siete saggiamente selettivi. Condividete i vostri progetti soltanto con chi ha la vostra incondizionata fiducia. La competizione nel lavoro vi tiene molto impegnati, però nella corsa non perdete di vista gli affetti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non sarete al massimo della forma e dell’umore, perciò vi converrà attuare delle strategie difensive con il preciso intento di risparmiare le risorse. Rinunciate a uscite stancanti e prendetevi una pausa per fare un po’ d’ordine nella testa, nel cuore e in casa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ottime le premesse con la Luna in Cancro che detta le regole del gioco. Faccende sbrigate a tempo di record, massimo feeling con la dolce metà. La vita professionale acquista prestigio senza troppi sforzi da parte vostra. Ingaggi vantaggiosi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se volete decidere in piena autonomia, dovete accettare l’eventualità di poter commettere anche degli errori. È sbagliando che si cresce. Alcuni inghippi burocratici e fiscali, questioni di spartizioni o di eredità richiedono la vostra attenzione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un po’ di tensione dovuta a problemi di ordine pratico ed economico. Qualche contrarietà in seno alla famiglia potrà rendervi di malumore. In materia di affari, contratti e operazioni finanziarie, fatevi guidare dalla ragione: non sbaglierete.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se alberga in voi qualche strascico di negatività, oggi con tutta calma disponetevi a farne piazza pulita. Nuove esperienze vi attendono. Stanchi e un po’ distratti, correte il rischio di non farcela a portare a termine in tempo l’impegno preso.

Pesci. 20/2 – 20/3

Mettete da parte progetti, iniziative e affari per dedicarvi totalmente ai vostri cari. Il sostegno di un ambiente affettuoso avrà un effetto rigenerante. Spese importanti per la ristrutturazione della casa. I grattacapi che vi tengono svegli si ridimensionano

