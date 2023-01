Il Sole mette il turbo ai progetti del Capricorno: l'oroscopo di oggi, giovedì 5 gennaio

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 5 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Luna dinamica in sestile in mattinata, esattamente quello che vi serve per esprimere le emozioni forti e i pensieri grigi che si agitano nel cuore. Qualcuno dall’alto tenta di rimettervi in riga? Rispondete per le rime, senza perdere la calma e il sorriso.

Toro. 21/4 – 20/5

Un viaggio per affari con risultati brillanti. Anche se i guadagni per ora sono modesti, promettono grandi cose per il futuro, si tratta di pazientare. “La Befana vien di notte...” e deposita nella calza doni a sorpresa che vi faranno tornare bambini.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Di passaggio ancora per poco nel vostro segno, la Luna raccoglie l’energia costruttiva di Saturno: con il buonsenso appianate malintesi ed equivoci. Il passato lo guardate in faccia con coraggio, e anche se ancora brucia, lo archiviate tacitando il grillo parlante.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna attende alle vostre spalle: per le prime ore del giorno, calma piatta sul fronte emotivo. Nel pomeriggio qualcosa o qualcuno vi scuoteranno dal torpore. Amici e stimoli esterni fanno nascere buone idee. Argomentatele con calma, senza farvi mettere in soggezione.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna e Marte entrambi in sestile, sentimento e passione si potranno combinare con il giusto dosaggio. Buttatevi in una conquista. Il vostro staff non vi delude e collabora attivamente ritrovando una sinergia ad alto rendimento.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il Sole in combutta con Urano vi regala uno stimolo costruttivo specie nella professione. Fatti e non parole, in risposta al giudizio mutevole della Luna. Tutto bene se inseguite una vostra idea e la portate fino a compimento, guai a chi è in cerca di consensi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Luna frizzante in Gemelli. Almeno fino al primo pomeriggio, potrete sentirvi al sicuro, in seguito a disagio come un elefante in una cristalleria. Azioni intelligenti e parole illuminanti non solo per gli amici, ma anche per chi vi segue sui social.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’ora X scatta dal pomeriggio, allorquando il Bianco Satellite vi omaggerà di un bel trigono. Ideale per stare in famiglia, divertirvi a giocare con i pupi. Ritmo rilassato al lavoro. Il saliscendi finanziario si neutralizza, agendo con cautela e buonsenso.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La giornata comincia all’insegna dell’inconcludenza, ma a parte un lieve calo dell’autostima, non vi crea problemi significativi. Recupererete. Parlare sulla base di una visione falsata della realtà può comportare un danno d’immagine. Riflettete!

Capricorno. 22/12 – 20/1

In trigono a Urano, il Sole inserisce il turbo ai vostri progetti. Mattinata di grandi soddisfazioni, durante la quale vale la pena giocare al rilancio. L’opinione di un socio o di un collega va presa in considerazione. Lasciate decantare le idee specie se “costose”.

Acquario. 21/1 – 19/2

Luna in trigono a Saturno, con queste credenziali, almeno il risveglio è sgombro di nuvole. Tante curiosità da soddisfare e tanta voglia di rinnovamento. Contatti utili si presentano sotto la veste di persone nuove. Seri ma non seriosi, farete una bella impressione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sensibili e timidi oggi più che mai, disertate il gruppo dei colleghi che tra gossip e battute spiritose, se la spassano un mondo. Seguite l’ispirazione del cielo e convertite creativamente i moti del cuore. Avete grandi risorse da utilizzare.

