Toro, ricompare un'ex fiamma: l'oroscopo di martedì 3 gennaio

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 3 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

La giornata sarà amichevole nei vostri confronti. Talento e forza realizzatrice garantiscono risultati incoraggianti nel lavoro e nelle finanze. L’energia stagnante si risveglia e potete buttarvi a capofitto in un’impresa avventurosa come piace a voi.

Toro. 21/4 – 20/5

Ricomparsa inaspettata di un’ex fiamma. La diffidenza è forte, ma se l’intuito vi suggerisce di lasciare aperto uno spiraglio, seguitelo. Il pronto intervento di un caro amico che ha a cuore le vostre sorti assicura un riscontro tangibile.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un lunedì che non offre grandi slanci o emozioni, ma che in compenso vi permette di analizzare con calma il presente e ciò che sa donare. Muovetevi assecondando i bisogni del corpo. E non sentitevi in colpa, se per stanchezza declinate un invito.

Cancro. 22/6 – 22/7

Supportata da Nettuno, la Luna in Toro oggi è davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. Buonumore! Un amico dispensa pillole di buonsenso. Progetti costruttivi per chi intende metter su famiglia.

Leone. 23/7 – 23/8

Sui problemi materiali e i disagi di rapporto, trionfa la saggezza che arriva dal cuore. Rapido successo lavorativo, grazie alle vostre risorse. Creatività e gratificazioni professionali giocano un ruolo decisivo per innalzare il vostro umore.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giornata eccellente per avanzare richieste, proposte, stipulare contratti e pianificare viaggi di studio o di lavoro. Il successo è assicurato! Vi muoverete con lucidità e fermezza, esponendo con fare persuasivo e convincente le vostre motivazioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La nostalgia per una storia passata vi esorta a temporeggiare. Fino a quando il campo non sarà sgombro, non c’è spazio per un nuovo amore. Sarete particolarmente efficienti nei compiti di routine. Le vostre capacità organizzative vengono alla luce.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Nonostante l’alleanza con Nettuno che la rende meno aggressiva, la Luna in Toro punta il dito sui vostri difetti: impulsività e incoerenza. Previste incomprensioni con i superiori, aggirabili con un atteggiamento conciliante e diplomatico.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Si preannunciano buone opportunità negli studi e negli affari. Mettete in campo le vostre migliori risorse: intelligenza ed entusiasmo. Una meta sia geografica che professionale è a portata di mano, con l’ottimismo che vi spiana la strada.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Complice il transito della Luna armonica, disponibilità e buonumore si stabilizzano. Momento tranquillo vivacizzato da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un progetto da condividere. Una cena con gli amici, pochi ma buoni.

Acquario. 21/1 – 19/2

Agli strali lanciati dalla Luna a Saturno, causa di cali di energia, rispondete modificando i piani e non prendete troppo sul serio il vostro malumore. Dispute e preoccupazioni s’infiltrano fra i vostri pensieri: conciliate sogno e realtà, presente e passato.

Pesci. 20/2 – 20/3

Logica e buonsenso sono i vostri antidoti contro alti e bassi dei rapporti. Motivazione e grinta concentrati sugli studi e sulle finanze. Nella crescita spirituale gli amici svolgono un ruolo decisivo. Intuito e creatività, i vostri cavalli di battaglia.

