Oroscopo della settimana, per il Toro necessari chiarimenti con il partner

I pianeti in questa prima settimana dell'anno cominciano già a variare. Ed ecco che la bella Venere si rende stratosferica e virtuale spostandosi in Acquario, fantasia e sentimenti verranno magnificati inoltre da una magnifica Luna piena in Cancro che renderà magica l'epifania...

Ariete

Iniziate questa settimana in maniera più rilassata dato che Venere cessa le ostilità e dismette una fastidiosa quadratura che teneva fermi il cuore e le passioni, adesso è arrivato il momento di tenere a freno un Mercurio ancora ostile che vi riempie di dubbi comunicativi e di ragionamenti un po' stressanti che lasceranno il tempo che trovano, intanto la Luna vi farà un piccolo dispetto a metà settimana richiamando la vostra attenzione a ciò che verte sulla famiglia di cui siete sempre i capitani indispensabili...

Toro

Venere diventa ostile e questa settimana urgerà concludere alcuni progetti di lavoro importanti mentre in amore occorrerà chiarire con il partner alcune condizioni, tentate invece di gestire meglio un Mercurio che vi sovraccarica facendovi un po' eccedere in parole e considerazioni che la Luna tra qualche giorno vi dimostrerà essere solo una serie di proiezioni di paure e di senso della perdita che nutrite da un po' forse occorre che comprendiate meglio voi stessi con un po' più di autocritica...

Gemelli

Una settimana in cui le stelle vi consigliano di stare in panchina, senza troppo fare operazione, sia Marte vostro impegnativo ospite, che Mercurio vostro luminare sono poco disponibili a far funzionare le cose per voi, quindi evitate inutili stress, del resto non siete in generale nelle condizioni di dover precipitarvi a decidere le grandi imprese che in questo momento planetario di stasi non vi occorrono, una carezza lunare però accenderà la fantasia ed i sogni, rifugiatevi in quelli...

Cancro

Nulla di più bello e rinvigorente per voi iniziare la prima settimana dell'anno con una splendida Luna che vi ammanterà di grandissima forza e chiarezza, brillerà proprio nei vostri gradi, brillerà e vi renderà consapevoli che sarà un anno splendido per voi che tornate ad essere leggeri e pieni di fascino, romantici ed innamorati, ed ecco che l' umore risale e le mille novità dagli astri cominceranno proprio in questi giorni a manifestarsi...

Leone

La settimana inizia con Venere che decide di darvi contro in opposizione e che rende tutto un po' più teso, forse rimettervi a lavorare aumenterà l'enfasi delle esigenze e dei compiti da svolgere, non ricommettete l'errore di prendere il lavoro troppo sul serio, del resto non c'è solo Venere contro nel vostro cielo ma tanti e tanti altri stimoli da parte di Urano che vi sollecita non poco seppure a strattoni, e della Luna che vi ammorbidirà e vi renderà prede di un sogno o di una speranza che nel vostro cuore avanza...

Vergine

È una settimana talmente piena di stimoli che suggeriscono al vostro animo il sogno e la morbidezza della dimensione acquatica del sentimento che risulterebbe un po' logorroico arrovellarsi ancora sui pensieri farraginosi di Mercurio che funziona un po' maluccio e vi sussurra all'orecchio le solite cose ripetitive che vi fanno cadere in una voragine di analisi continua e piena di ripensamenti, abbandonatevi invece ai sentimenti alle speranze e a tutto ciò che la vostra vita vuole farvi ottenere in termini sentimentali…

Bilancia

Coraggio, da martedì la bella Venere vostro astro si trasferisce in Acquario e rendendosi aerea e in aspetto di trigono l'amore torna ad essere leggero e comunicativo, ma non interviene di certo solo in modalità affettiva la Dea dell'amore, vi aiuterà ad essere più veloci e a recuperare fascino e carisma verso i vostri referenti lavorativi, vi aspettano molte scartoffie da sistemare, e ci riuscirete con un piglio più morbido e sereno, mentre una bella notizia sembra arrivare ad allietarvi spostando i pensieri da un rapporto che sentite di avere perduto...

Scorpione

Inizia per voi una quadratura di Venere che non sarà semplice da gestire, una certa tensione come si vi foste destati da un letargo placido e vi apprestiate a guardarvi intorno in maniera indagatoria giusto per capire se tutto è come lo avete lasciato, ma sarà la Luna a convincervi che non è il caso che vi irrigidiate, poiché la vostra acquaticità sarà magnificata venerdì quando inizierà un bellissimo e romantico week end con invito assolutamente da non rifiutare...

Sagittario

Velleità venusiane per voi che anche se siete un po' spartani e pieni di grande attivismo sarete colti dalla voglia di rendere tutto più bello esteticamente, e molto più fluido sentimentalmente, magari ammorbidendovi un po' e cercando di ritrovare sentimentalismo e fluidità, ed eccovi serviti, mentre delle buone prospettive per l' anno cominciano già a chiarirsi grazie all' azione del vostro Giove munifico che finalmente è di nuovo vostro amico e sostenitore a pieno titolo...

Capricorno

Venere vi abbandona e vi fa sentire che la possibilità ottimistica di realizzare i vostri progetti si dovrà misurare con la realtà e con meno ottimismo, ma non per questo la settimana sarà pensierosa, il vero significato di questi giorni per voi che avrete la Luna piena in opposizione vorrà essere quello di mettervi in contatto con le emozioni ed i sogni a volte troppo trascurati per motivi pratici e lavorativi, e che si rendono fortemente abili nel sopperire alla lucida razionalità che vi ostinate ad avere nell' analisi della realtà...

Acquario

...sta arrivando! ... presto nascondetevi! ...è lei, il vostro incubo peggiore, arriva Venere nei vostri gradi...siete a rischio innamoramento...! Qualcuno doveva pur darvi questa notizia, e farvi sentire preda di sconvolgimenti che non hanno nulla di scientifico, che non parlano di astronavi e pianeti irraggiungibili, che non svelano i misteri sacri dell'umanità, sono solo sentimenti, pensate di farcela?! Coraggio inizia benissimo la prima settimana dell'anno per voi, più belli forti e disponibili e di nuovo di ottimo umore, con una fantasia alle stelle ed un senso estetico davvero notevole che renderà tutto più bello, successi al lavoro e serenità!

Pesci

Non date retta a chi vi vuol per forza cambiare idea, siate invece fiduciosi nella sensazione che avete di sentire tutto in movimento progressivo e pieno di speranza, ecco che la vostra dote migliore, l'intuito vi renderà particolarmente audaci e pieni di istinto, non fatevi smontare da niente, e cercate di fare del vostro meglio per tutelare la sensibilità del vostro animo, ma sarà una magnifica Luna quella del plenilunio che vi renderà magnifici e traboccanti di fascino e di bellezza, una magica epifania per voi...

