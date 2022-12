Gemelli, l'impulsività è nemica degli affari. L'oroscopo di oggi giovedì 29 dicembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 29 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in casa vostra congiunta con Giove vi consiglia di usare la cordialità e tutto il tatto che avete, per risolvere una questione delicata. Chiedere è lecito, rispondere è cortesia. Se chiederete con parole gentili, dall’altra parte... risponderanno.

Toro. 21/4 – 20/5

Anche se qualcuno riuscisse a sorpassarvi, non vi scomporreste affatto e non dareste spazio al nervosismo. Prima o poi lo raggiungereste di sicuro. Conoscere i cicli della vita vi dà un vantaggio che molti non considerano importante, invece lo è!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sotto l’influsso della Luna in Ariete, potreste essere più impulsivi, ma questo vi aiuterà a non farvi soffiare da sotto il naso affari importanti. Ottimi gli spunti con i quali intraprendete una nuova attività. Potrete guadagnare qualcosa in più.

Cancro. 22/6 – 22/7

Vi scontrate con la testardaggine di un collega, che non vuole cambiare idea, nonostante gli dimostriate per filo e per segno che avete ragione. Non preoccupatevi troppo e lasciate fare al tempo. La verità prima o poi viene sempre a galla!

Leone. 23/7 – 23/8

La lettura di un romanzo apre le porte dell’immaginazione. Viaggiare con la fantasia vi porta a scoprire mondi lontani, carichi di nostalgia. Affrontate la possibilità di un colloquio di lavoro con tutta calma, forti della vostra preparazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non pensate che alcuni desideri siano irraggiungibili a priori, o sarete voi semplicemente a bloccarne il corso. Dovete avere maggior fiducia. Prima della fine dell’anno dovete sistemare alcune faccende che non possono essere rimandate oltre.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per oggi sarà un po’ più difficile esternare i vostri sentimenti, per via dell’opposizione lunare. Preferireste quasi non mettervi in gioco. Restate fra le retrovie senza andare all’attacco. Ma così facendo, vi perderete molte esperienze.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non vi sentite al riparo da possibili giudizi. Se non volete lasciare nulla al caso, puntate alla perfezione, duro traguardo da raggiungere. Potete adattarvi a molte situazioni, ma non a tutte. C’è un limite oltre il quale non volete andare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Siete molto ispirati e sia nel lavoro che in casa, volete sempre aggiungere il vostro tocco creativo. Merito della Luna in Ariete! Dimostrate agli altri che sapete divertirvi, anche mentre vi occupate magari di management familiare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se dovete parlare di fronte a molte persone, Mercurio congiunto con Venere vi darà una mano. Le parole sono fluenti e accarezzano gli uditori. A qualcuno che non credeva nella vostra vena artistica, mostrate il vostro lavoro: resterà di stucco.

Acquario. 21/1 – 19/2

Presi da una moltitudine di interessi, rischiate di perdere di vista le cose importanti che invece non sono molte. Attenti alla superficialità. Nella coppia non date mai nulla per scontato, o l’altro potrebbe fare altrettanto nei vostri confronti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Prima di abbandonarvi, la Luna vi dona rapporti armonici con Venere, Mercurio e Plutone. Gli elementi per fare un figurone li avete tutti. Se volete risultati più eclatanti, vi basterà fare un piccolo sforzo ogni giorno, usate la volontà!

© Riproduzione riservata