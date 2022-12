Oroscopo della settimana, ultimi giorni del 2022 pieni di speranze dopo tante fatiche

Ultima settimana del 2022 per i dodici, chi tirerà le somme, chi pianificherà chi in amore e chi ne fugge, questa è una settimana carezzevole e piena di speranze dopo tante fatiche...

Ariete

L'ultima settimana dell'anno per voi sarà interessantissima, troverete che gli impegni vi stresseranno non poco, ma vi distribuirete bene, anche se desiderereste più tempo per dedicarvi a passioni e a mille altre occupazioni che vi rendono più consci che volete dare alla vostra vita una svolta molto più che significativa e rendervi conto che siete di nuovo vivi, coraggio... passeranno anche queste feste...

Toro

In quest'ultima settimana vi concentrerete non poco sul rapporto di coppia che richiede molta attenzione, i single del segno si interrogheranno invece sull'impostazione dei rapporti che sempre più vi fa pensare che forse dovrete cambiare qualcosa, ma sarà una settimana pienamente vissuta ed un' aiuto dal sole in trigono e da qualche altro benevolo passaggio lunare vi farà abbandonare l' anno in maniera serena e senza troppi fastidi...

Gemelli

Anno decisamente movimentato, anche durante quest'ultima settimana ma sembra che il week end migliori di molto, quindi stressatevi fino a metà settimana facendo quante più cose possibili, mentre la seconda parte dedicatela a famiglia, partner e divertimenti, avete voglia di novità e di incorrere verso qualche entusiasmante situazione che movimenti la routine che si presenta davvero uccisoria nei confronti del vostro entusiasmo che vuole di nuovo esplodere...

Cancro

Nostalgici per eccellenza tra i dodici, ecco che anche l'ultima settimana dell'anno sarà dedicata a qualche pensiero rispetto a ciò che avete perduto o ad amori lontani, ma niente paura ci sarà una carica di affetto a rigenerarvi , ed inaspettatamente qualche certezza in più per il cuore che sembra prendere una nuova direzione, intanto il vostro lavoro pare avere delle prospettive migliori, i single del segno decideranno di dare un corso nuovo alla propria vita sentimentale...

Leone

La prima parte della settimana sarà dedicata a realizzare tutto ciò che avevate in mente per gli altri ed i programmi per queste feste che avete voglia di seguire capillarmente e da vicino, ed ecco che un certo stress potrebbe imperare, ma da giovedì avendo osservato un'ottima tabella di marcia potete mettervi comodi e godervi con chi amate la fine e l' inizio dell' anno nuovo, certi di amore e con qualche progetto in cantiere per il prossimo anno lavorativo ecco che vi sentirete soddisfatti...

Vergine

Ultima settimana dell'anno per voi importante in termini di pianificazione, metodici come siete starete sicuramente ordinando il tempo e le condizioni migliori per i vostri familiari, dentro di voi si agitano sentimenti e a volte anche paure non meglio esplicate, avrete modo di fermarvi un attimo e decidere di entrare dentro una nuova logica che pianifichi cose diverse dai sentimenti, ed al lavoro o nelle cose pratiche andrà bene, i sentimenti invece non andranno pianificati ma ascoltati poiché desiderano strade nuove!

Bilancia

Settimana di valutazione e bilancia com'è del resto nella vostra indole fare, vi isolerete un po' e non darete troppo filo agli amici vecchie e neanche ai nuovi, avete bisogno di rivalutare tutto poiché è stato un anno in cui la realtà vi ha dimostrato più di una volta che le cose non sono come sembrano nelle relazioni o in chi credete di conoscere, siate sereni e sgombri, fate le vostre riflessioni, ottimo a casa ed in famiglia affettivamente ma molti di voi vorrebbero che il tempo non si fermasse per continuare a lavorare o a spingere su alcune procedure ultimate le quali sarete molto più liberi...

Scorpione

Quest'ultima settimana è un po' costretta per voi da mille accadimenti che vi lasciano molti meno margini del solito, è arrivato il momento di ripianificare il tutto e decidere cosa fare di voi stessi rispetti agli impegni ed alla famiglia che vi chiede partecipazione, è il momento ideale per condurre un' analisi serena ma non priva di emozioni, intanto gli impegni lavorativi non vi lasciano tregua, e la vostra voglia di vivere si rivolge ad una nuova veste sociale...

Sagittario

Settimana importante per guardarsi dentro, trovare un baricentro interiore che vi dia la stabilità che tanto desiderate, mentre la vostra realtà è presa da valutazioni sull' amore che lasciano tempo a languori e pigrizie, verso il week end voglia di fuga e di grande emozioni ma che non sempre sarà possibile inseguire, intanto gli amici tenteranno di tirarvi fuori dal vostro rifugio ma siete un po' apatici e non vedete l' ora di ricominciare ad impegnarvi in qualcosa di pratico...

Capricorno

È una settimana ottima in un periodo della vostra vita molto confortevole, che indirizza bene i progetti, che vi fa sentire solidamente presi dalle passioni e dalle vicissitudini che vi caratterizzano sempre all'inseguimento di un obbiettivo che vi tiene vivi, intanto la compagine planetaria ospitata dai vostri gradi vi rende pienamente sazi di tante gioie che si susseguono, anche se la luna vi renderà ora forti ora umorali, niente musi lunghi a fine anno e cercate di non prendervela se tutto il pianificato non andrà secondo routine...

Acquario

Come anno in questo periodo siete tra l'apatico e l'insofferente, ma meno del solito visto che vi state impegnando in moltissime cose e che la vostra realtà sembra avvicendarsi in cambiamenti a getto continuo che vi fanno sentire molto bene, la vostra forza è rappresentata dall' ingegnosa creatività e dalla capacità fino all' ultimo istante di decidere di ottemperare al lavoro che vi chiede sempre di più ma che ha un sapore diverso, come una dimensione che fino all' ultimo dell' anno vi accompagna come un' arma e non come una fatica...

Pesci

Tra le suggestioni magiche di Nettuno e della Luna vi muovete verso la fine dell'anno più romantici e pieni di entusiasmo che mai, il vostro cielo si ammanta di tantissime dolcezze e l' anno passerà in questa settimana in maniera delicata ed amorevole come lo volevate, ecco che non mancheranno novità visite inaspettati e ritorni da lontano, per i single ottimo periodo siete letteralmente irresistibili, nuove considerazioni sul lavoro vi fanno chiudere bene l' anno rendendovi fieri di voi stessi...

