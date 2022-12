Il Toro vuole cambiare le regole del gioco: l'oroscopo di domani, martedì 20 dicembre

L'oroscopo Barbanera di domani, martedì 20 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Con Giove ospite in casa dal pomeriggio, in questo periodo sarebbe meglio fare un piccolo bilancio, per capire quali siano le riserve a vostra disposizione. Potete fare una gran figura anche senza spendere una fortuna. Riciclo creativo e fantasia artistica.

Toro. 21/4 – 20/5

Non siete disposti a seguire la logica delle cose, e animati dall’opposta Luna a Urano, volete cambiare le regole del gioco, se vi riuscite! Una scelta importante vi tiene sulle spine. Se non sapete quale direzione prendere, seguite l’intuito.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non revisionate idee preconcette, che avrebbero bisogno piuttosto di essere cambiate dalle fondamenta. Un taglio radicale ogni tanto ci vuole. Continua la settimana con non molto entusiasmo, ma provate a pensare alle festività natalizie in arrivo!

Cancro. 22/6 – 22/7

La felicità vi sembra a portata di mano, grazie alla Luna in perfetta sintonia con il vostro segno. Sensibili con gli altri, un po’ vulnerabili. Non permettete a niente e a nessuno di rovinare l’intima intesa con il vostro compagno o compagna.

Leone. 23/7 – 23/8

Se la meta era sbagliata, non vi servono scuse. Un piccolo fallimento non vi abbatte per niente. Tenete alto il morale nella giungla degli affari. Avete bisogno dei vostri spazi. Provate a comunicarlo al partner senza farne un dramma, però.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le circostanze non vi consentono di rilassarvi come vorreste, ma d’altronde i preparativi prenatalizi portano via parecchio tempo, e danaro! Incontrate un amico che non vedevate da tempo. Una rimpatriata fra i bei ricordi fa bene al cuore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’affermazione personale sta dando buoni frutti, anche se a volte potreste pure pensare un po’ di più agli altri e non solo alle vostre tasche. Non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere. Ditelo forte a chi vi vorrebbe rifilare un altro turno.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giornata molto intensa e ricca di emozioni che vi terranno con il fiato sospeso, con la Luna ancora vostra ospite e tante cose da fare e organizzare. Il tempo effettivamente non è molto, ma la rapidità e la prontezza di Mercurio vi darà una preziosa mano.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Meglio sospendere il giudizio e non partire in quarta, affrettandovi verso una conclusione che potrebbe essere errata: “L’abito non fa il monaco!”. Accettate un consiglio, se vi sembra dato con il cuore e non soltanto per un tornaconto personale.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna in armonia con Venere e Mercurio, avete davvero una marcia in più per superare le possibili difficoltà lavorative o nella coppia. Mettete il dialogo al primo posto. Eviterete di perdervi dietro a incomprensioni o possibili disguidi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sapete affrontare una situazione in cui forse dovrete spendere più del dovuto. D’altronde, se la lavastoviglie si è rotta, non è colpa vostra. Nella dimensione emotiva potrebbe esserci un po’ di difficoltà nella comprensione dell’altro.

Pesci. 20/2 – 20/3

No alle scelte impopolari, se volete trascorrere momenti in compagnia delle persone che amate. Il trigono lunare con Nettuno vi guida nel cammino. Nei rapporti umani non vi accontentate della superficialità. Volete scoprire nuovi orizzonti interiori.

