Cancro, lo svago è assicurato: l'oroscopo di oggi, lunedì 19 dicembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 19 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Vorreste trascorrere, dopo il lavoro, una spensierata e rilassante serata, ma alcuni preparativi da fare ancora per Natale non ve lo permettono. Tutto può funzionare a dovere, ma dovreste quanto meno concedere all’altro carta bianca, siete disposti?

Toro. 21/4 – 20/5

Qualche subbuglio, magari interiore, c’è, per colpa della nervosa Luna in Scorpione. Occhio a come trattate le persone specialmente i familiari. Un amico non si meritava una ramanzina. Chiedete scusa con un invito a cena, e cancellate l’offesa.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Poco producenti per oggi, ma il primo giorno della settimana vi concede qualche rinvio. Nella coppia cercate di essere più coinvolti emotivamente. Non potete defilarvi da alcune responsabilità. Il vostro hobby preferito deve attendere, purtroppo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Lo svago è assicurato, grazie alla Luna che fa il tifo per voi. L’importante è che il divertimento sia sano e che non andiate mai oltremisura. Certe emozioni vi fanno sentire come se prendeste il largo in mezzo all’oceano. Paura ed eccitazione.

Leone. 23/7 – 23/8

Alcune scelte fondamentali non possono attendere, anche se avreste preferito rimandare. Non attribuite un significato eccessivo al giudizio altrui. La quadratura lunare vi mette di fronte a scogli pericolosi. Aggirate l’ostacolo con grande eleganza.

Vergine. 24/8 – 22/9

Ottima scappatoia dalle faccende arretrate, quella di dover uscire a fare compere per le imminenti festività. E in più il partner... approva! La fiducia reciproca e le scintille della Luna in Scorpione riaccendono un rapporto che sembrava spento.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Affascinati da una persona e incuriositi dal suo atteggiamento, vorreste conoscerla. Ma se lo farete, il castello di carte si smonterà in un attimo. Rivelazioni da accettare per quello che sono. Anche se fanno un po’ male, è una crescita necessaria.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La mancanza di tatto potrebbe essere un problema. La Luna in casa vostra vi rende più sensibili, ma anche irritabili. Meglio non disturbarvi! Difficile sopportare il caos del centro commerciale, preferite rifugiarvi in un luogo poco frequentato.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il regalo di compleanno ricevuto forse non è proprio quanto vi aspettavate. Pazienza, potrete cambiarlo o riciclarlo in maniera creativa. Serve un pizzico di faccia tosta per dire che la pietanza cucinata doveva avere proprio quell’aspetto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La settimana è appena iniziata, ma la Luna in un segno amico vi permette lo stesso di trascorrere un po’ di tempo con la vostra famiglia come desiderate. Invece di fare di testa vostra, seguite il suggerimento del partner che così si sentirà indispensabile.

Acquario. 21/1 – 19/2

La perfida Luna in Scorpione vi pone di fronte a una bella gatta da pelare. E non sapete bene come potrebbe reagire il diretto interessato. Non pensate agli inconvenienti e concentratevi sugli aspetti positivi. Per quanto nascosti essi siano!

Pesci. 20/2 – 20/3

Se alcune persone non vi conoscono bene e non si sono ancora fatte un’idea di voi, il trigono lunare vi darà un’opportunità da cogliere al volo. Apertura mentale e di spirito, le vele spiegate verso ciò che ancora non sapete. Una bella avventura!

