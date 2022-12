Sondaggio: l'Arma dei carabinieri è tra le forze di sicurezza più amate

L’Arma dei carabinieri si conferma una delle più amate tra le forze di polizia e di sicurezza: lo rivela un sondaggio realizzato dall’Istituto Lab21.01 per Affaritaliani effettuato tra l’8 e l’11 dicembre su un campione rappresentativo della popolazione italiana.

«Il giudizio eccellente sull'operato dei carabinieri è solido e assestato» dice il direttore dell’Istituto, il professor Roberto Baldassari sottolineando che concorrono a questo giudizio, «oltre alle normali attività di supporto, assistenza e soccorso al cittadino, anche attività collaterali non spesso pubblicizzate e direttamente riconducibili all’Arma» come la «tutela agro-alimentare, la lotta alla contraffazione dei farmaci, la protezione del patrimonio culturale, la difesa dei diritti dei lavoratori e la tutela dell’ambiente». Secondo il sondaggio, dice ancora Baldassari, spesso i carabinieri «vengono identificati come interlocutori primari e come collante sociale tra cittadini e istituzioni: dal supporto agli anziani, all’alfabetizzazione digitale, dalla difesa e sicurezza dei territori alla tutela del patrimonio culturale italiano».

© Riproduzione riservata