Oroscopo della settimana, i Pesci possono godersi successi in amore e al lavoro

Settimana che vede gli ultimi movimenti di Giove in Pesci e rallegrate da allegre scorribande di Mercurio e Venere che chiedono ai dodici leggerezza...

Ariete

Un po' confusi dalle sollecitazioni planetarie iniziate la settimana chiedendovi se veramente è il caso di investire in alcune direzioni o altre, come se aveste fatto il pieno di relatività e bramate adesso le certezze, è un momento delicato ed importante perché state aprendovi e siete di nuovo ricettivi a stimoli che però non vi entusiasmano troppo, ma troverete nella passione un certo diversivo e se avete dubbi che qualcuno o qualcosa non vi convince... bhè non siete obbligati a sopportare...

Toro

Settimana importante questa, sorretta bene dalla bella Venere vostra amica, piena di ritrovata voglia di vivere e di capire grazie ad una più intellettuale amicizia con Mercurio perchè alcune cose in amore o nei successi lavorativi non accadono, probabilmente dovete sviluppare più la capacità autocritica e comprendere che a volte la vostra semplice buona volontà non basta per cambiare le cose, intanto un amico vi aiuterà a capire dove sono le possibili vie di soluzioni...

Gemelli

È una settimana un po' noiosa ed all'insegna della ricerca di stimoli ed attrattive che non riescono a carburare, Marte ormai da mesi fermo nei vostri gradi tenderebbe a farvi sentire una sensazione di ristagno come se foste in attesa di qualcosa che non comprendete bene cosa sia, e quale tempo serva per riaccendere passioni e divertimento, ma non tarderanno ad arrivare visto che la vostra idea di felicità corrisponde sempre all' attingere a risorse interiori che cambiano le carte in tavola, ottima la compagnia di un amico complice nel quale trovate comprensione...

Cancro

Gli astri questa settimana sembrano lasciarvi un po' in disparte dandovi modo di riflettere sulle direzioni di investimento, anche se saggiamente la vostra indole si concentra di più sul lavoro o su progetti importanti il vostro cuore romantico cerca sempre un’intensità affettiva che per adesso non si consolida, ma non mancheranno le occasioni per comprendere che siete assolutamente nelle condizioni di scrivere un nuovo capitolo della vostra storia, magari utilizzando questa settimana per confrontarvi e per riscoprire la famiglia che è sempre la più grande forza per voi...

Leone

A cavallo di un meraviglioso trigono con il Sole riprendete le energia e forza da vendere, dopo aver concluso un bel recupero affettivo e familiare in cui la vostra vita fa sentire pieni ed appagati ecco che la vostra direzione primaria diventerà in questi giorni il lavoro dove vi farete in quattro e parteciperete ad una serie di cose che sembrano rendervi protagonisti anche nel capitanare decisioni complicate per tutti, sfruttate bene il periodo e cercate di rendervi più attivi possibile vi divertirà molto stancarvi e sentirvi gratificati...

Vergine

Un misto di pazienza e di chiare risposte è ciò che vi serviranno in questa settimana in cui Mercurio riprende una serie di rapporti con voi e vi rende assolutamente imparziali e pronti ad accettare la poca disponibilità o il poco coinvolgimento da parte di qualcuno, mentre nel week end sarete invece un esempio di calma e di solidità a cui alcune persone non sanno rinunciare come presenza, il cielo sembrerebbe poco generoso di eventi questa settimana ma mai avaro di darvi spunti e riflessioni importanti da elaborare, se sentite di volere rivedere una persona del passato è il momento giusto per farlo se accetterete che ha un' altra vita...

Bilancia

Una settimana molto intellettualmente vissuta farà in modo da rimettere tutto in ordine, la vostra esigenza di rendere tutto logico, armonico e funzionante al fine di arrivare all'armonia ed al bello che anelate in ogni ambito della vostra vita vi spinge ad essere luci e meno preda delle emozioni, il vostro ambito familiare vi sta chiedendo molto per adesso ma vi sta dando anche tanta speranza e tanta motivazione, mentre il vostro cielo è stupendamente impegnato nel compiere progetti che migliorerebbero la vostra vita in senso molto significativo, l'amore potrebbe essere visto in maniera più lucida e meno sentimentale questa settimana...

Scorpione

Marte latita ancora nel vostro cielo e vi sentite a volte senza mezzi e senza energia, ma ci penseranno Venere e Mercurio a dinamizzare il vostro quotidiano e gli ultimi dono del passaggio di Giove in trigono che dureranno fino al venti, il vostro cielo non è affatto povero di eventi, ma saranno piccole cose per cui sentire trasporto e coinvolgimento, le grandi rivoluzioni che aspettate ancora tardano ad arrivare anche se dopo il le feste sarà possibile pensare al vostro futuro in maniera del tutto nuova e più ambiziosamente, cercate quindi di apprezzare tutto l'affetto e l'amore che c'è intorno a voi...

Sagittario

Non vi mancherà certo ottimismo e grande voglia di rimettere le cose a posto la voglia di vivere del vostro Sole nei vostri gradi accende ottimismo e voglia di chiarezza, anche se è tanto il lavoro da fare, dentro di voi sentite che è arrivato il momento di comprendere fino in fondo che una parte della vostra vita è terminata e che potete investire in altro, mentre le vicissitudini che avete attraversato che vi hanno lasciato grandi consapevolezze, ed adesso è il momento di pensare a voi con entusiasmo e su questo vi concentrerete, in amore è il caso di essere più concreti...

Capricorno

Splendida settimana per voi che verrete prima carezzati da Venere e poi solleticati da Mercurio, ottima disposizione d' animo e positività vi pervaderanno, non siete “i soliti musoni” anzi sembrate divertiti e sornioni, spiritosi come non vi si vedeva da tempo e genialmente carichi per affrontare i progetti che avete in mente per la vostra vita lavorativa e familiare, intanto il cielo si configura in maniera decisamente fortunata, veloce e positiva, non mancheranno i colpi di fortuna è un ottimo momento per sfidare la sorte...

Acquario

Anche se i comportamenti di persone o colleghi intorno vi hanno un po' infastidito inizierete la settimana in maniera splendida con il dono della chiarezza che è tipica del Saturno che ospitate in ottimo aspetto al Sole, mentre ragione e sentimento saranno i vostri baluardi e le vostre armi le immancabili parole giuste ecco che una sorpresa in amore vi fa rendere conto di quanto siete speciali e fascinosi, le configurazioni vi porteranno anche chiarezza decisionale, grande creatività e discernimento sia pratico che affettivo su chi potete veramente contare e chi no, in tutto ciò un divertente episodio in amore vi renderà ridanciani e sornioni...

Pesci

Ultimo rush di Giove nei vostri gradi che vi regala emozioni grandi e piene, da utilizzare fino al venti quando vi lascerà pieni di consapevolezza e di concretezza in amore e al lavoro, adesso non dovrete fare altro che godervi questi stati emozionali, cosa che per natura vi riesce molto bene, ma dovrete anche mettere in prospettiva una serie di progetti e concretezze che più in la saranno un' esigenza, intanto la vostra voglia di regalare affetto si concretizza in un simpatico coinvolgimento familiare ed amicale, molte direzioni sembrano aprirsi, fatevi guidare dai sogni poer capire dove poi investire meglio...

