Capricorno, limate l'orgoglio personale. L'oroscopo di domani domenica 11 dicembre

L'oroscopo Barbanera di domani, domenica 11 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Il weekend non procede benissimo, per colpa della Luna in Cancro. Cielo nuvoloso di pensieri grigi da eliminare di dosso con una bella scrollata. Per l’impegno che ci mettete, meritereste qualcosa in più dal partner. D’altronde pretendere non si può!

Toro. 21/4 – 20/5

Mantenete la parola data a un amico, ed evitate di spifferare ai quattro venti il segreto che lui vi ha rivelato. Se lo venisse a sapere! Affrontate con piglio le situazioni stressanti, o un pomeriggio di shopping compulsivo con chi amate.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La festa a cui siete stati invitati si rivela piuttosto noiosa. Cercate di ravvivare la situazione mettendo su un po’ di buona musica. L’occasione per rompere il ghiaccio arriva quando meno ve lo aspettate. Pronti a lasciare il segno?

Cancro. 22/6 – 22/7

Gli ottimi rapporti lunari con Nettuno e con Giove sopperiscono alla mancanza di tatto generata da Plutone. Comportatevi sempre onestamente. Potete chiedere a una persona fidata che vi accompagni, dato che preferite non andare proprio soli.

Leone. 23/7 – 23/8

Non frenate l’entusiasmo delle persone che vi sono vicine. Voi vorreste avvertirle delle difficoltà plausibili, ma c’è un tempo per ogni cosa. La vostra pace rischia di essere turbata dal baccano dei vicini. Chiedete loro di abbassare il volume!

Vergine. 24/8 – 22/9

Una persona proverà a coinvolgervi emotivamente in qualcosa che non siete sicuri di desiderare. Forse vi serve più tempo per pensarci. Mettetevi in gioco abbandonando la riluttanza. D’altronde non avete nulla da perdere, anzi tutt’altro!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Avere a che fare con un rapporto più complicato e ingarbugliato del previsto vi mette a dura prova, anche perché le energie mentali non sono molte. Scoprite le vostre carte senza paura e soprattutto senza lasciare che qualcuno si approfitti di voi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Prendete le cose con filosofia, senza lasciare che l’animo si appesantisca. Se l’aria che tira non vi piace, potete levare i tacchi e... cambiarla! Riscrivete una storia col senno di poi, e se vi viene data una nuova possibilità, coglietela al volo!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Tenete testa a chi cerca di convincervi. Un millantatore professionista mette a dura prova la vostra innata fiducia nel prossimo. Meglio chiedere una spiegazione a chi amate, piuttosto che andare su tutte le furie per un ritardo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Troppo ostinati per ammettere che avevate torto a pensar male di una determinata persona. La caparbietà dell’opposizione lunare a Plutone! Limate l’orgoglio personale. Non c’è nulla di male a dire che avete preso un granchio e... bello grosso.

Acquario. 21/1 – 19/2

Presi tra due fuochi. Uscire per divertirvi e fare compere, o restare in casa per sbrigare faccende arretrate? Il senso del dovere prevale. Prendetevi cura delle cose a cui tenete di più. Altrimenti sarebbe quasi come non averle... affatto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Domenica perfetta, con la Luna benevola alleata di Nettuno e di Giove. Un piccolo colpo di fortuna vi guida nelle scelte... azzeccate. La saggezza che avete dimostrato nel risolvere un annoso problema vi fa guadagnare punti preziosi

