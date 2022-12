Cancro, se dovete riaccendere un rapporto fatelo subito: l'oroscopo di oggi, sabato10 dicembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 10 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Ancora sotto il tiro della disarmonia lunare, meglio non azzardare una mirabolante impresa. Fate il minimo indispensabile e frenate l’ambizione. Con il partner non potete esimervi dal trovare una spiegazione, se arrivate in ritardo all’appuntamento.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in sestile con Urano amplifica entusiasmo e ambizione. Se state cercando una nuova occupazione, le chance sono più che probabili. Non amate perdere tempo, ma a volte non a tutto si può dare una ricompensa adeguata. Pazienza!

Gemelli. 21/5 – 21/6

La condivisione di spazi ristretti potrebbe condurvi a rimostranze nei confronti di un familiare o di un collega. Certe regole vanno rispettate. Se potete sorvolare su alcune cose superflue, non potete farlo su quelle essenziali. Evitate discussioni!

Cancro. 22/6 – 22/7

La fantasia del sestile Luna-Urano è dalla vostra e se dovete riaccendere un rapporto che si stava affievolendo, lo potete fare senza problemi. Non avete molta voglia di ascoltare, forse più di parlare. Sempre che l’altro vi stia a sentire!

Leone. 23/7 – 23/8

Non ricercate nelle altre persone la perfezione, perché non la trovereste e a ben vedere, nemmeno in voi, o potreste rimanere alquanto delusi. Siate bendisposti anche con chi ha una visione diversa dalla vostra. Frenate lo shopping compulsivo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Fate lavoro di squadra, piuttosto che remare contro e fare i bastian contrari. Per merito del sestile lunare, il vostro contributo sarà apprezzato. Non reprimete le emozioni, o prima o poi tornerebbero a galla con una forza a dir poco... esplosiva.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Dovete far fronte alle insidie della Luna in Cancro. Invidie e alterchi da superare in ufficio, mettendo sempre da parte l’orgoglio personale. Un puzzle difficile quello da completare. Se poi manca anche la pazienza e un po’ di buona volontà...

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non avete bisogno del navigatore, grazie alle preziose intuizioni regalate dalla Luna in perfetta consonanza con voi. Sapete dove svoltare! Anche se doveste perdervi, sareste sicuri che l’esperienza che farete sarà sempre più che positiva.

Sagittario. 23/11 – 21/12

I vostri amori saranno forse un po’ meno avventurosi in questo periodo, dato che Venere vi abbandona per seguire la sua strada senza meta. Accettate di buon grado il consiglio di un amico, e ringraziatelo generosamente con un invito a cena.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’intralcio dell’opposizione lunare viene mitigata da Venere che arriva a farvi gradita visita. Nell’amore cercherete maggiore stabilità. Non vi accontenterete di un flirt passeggero né di una storia senza futuro. Cercate l’anima gemella.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con un pizzico di creatività in più, non servirà spendere una fortuna nell’arredamento. Rinnovare un mobile è facile con apposite vernici. Non vi lamentate con il vostro compagno o compagna per le cose che non vanno, la responsabilità è comune.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna nel medianico Cancro, vi sentite più fortunati e tentate la sorte giocando qualche spicciolo. Non si sa mai, potreste vincere! Divertimento assicurato in vostra compagnia. Per questo potreste essere richiesti da più comitive.

© Riproduzione riservata