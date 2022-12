I Gemelli tornano a fare il bello e cattivo tempo: l'oroscopo di oggi, venerdì 2 dicembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 2 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Siete ancora in tempo per correggervi, prima di cadere in qualche gaffe. Dovete però restare con tutti i vostri sensi ben in allerta. La voglia di impegnarvi in qualcosa di serio vi sta ritornando, ma se provate a pensare a eventuali risvolti...

Toro. 21/4 – 20/5

Qualcuno è in vena di dolci romanticherie nei vostri confronti e voi non le disdegnate affatto, anzi cominciate davvero a prenderci gusto. Talenti a disposizione: originalità e determinazione. Il capo nota l’impegno: ce la mettete tutta.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La quadratura lunare vi lascerà all’alba: potrete tornare a fare il bello e il cattivo tempo. Niente più fatica per far valere le vostre valide idee. Siete quasi pronti per compiere il grande passo, ma intanto preparate il terreno e proponete un invito.

Cancro. 22/6 – 22/7

La percettibilità andrà scemando, per l’ingresso della Luna in Ariete. Capire dove l’altro vuole andare a parare non sarà più un gioco da ragazzi. Il partner desidera una cosa, e voi lo precedete e gliela fate trovare insieme a un romantico biglietto.

Leone. 23/7 – 23/8

Non dilungatevi troppo nei convenevoli, o rischiate di sembrare artefatti. Meglio la spontaneità che vi regala una ventata di naturalezza. Non imitate qualcuno, per quanto sia un divo e voi siate i suoi più accaniti fan. Siate voi stessi!

Vergine. 24/8 – 22/9

Non è stato facilissimo esprimere quello che provavate, per colpa della Luna in opposizione. Ora, però, voi ci riprovate e questo è già molto. Anche se la strada è in salita, l’importante è essere in buona compagnia. Per il resto un passo e... avanti!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Faccende domestiche in arretrato da dover sbrigare in poco tempo, per averne un po’ tutto per voi da riservare ai vostri hobby preferiti. All’inizio non siete molto bendisposti nel dare il vostro assenso, ma alla fine potreste cambiare idea.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Avete più voglia di divertirvi che di lavorare. Grazie a Giove in perfetta armonia con il vostro segno, però potete ribaltare la situazione. Nel caso di un appuntamento importante, non fate intendere agli altri che avete una certa fretta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le bizze tra Mercurio e Nettuno saranno equilibrate dall’armonia tra Venere e il responsabile Saturno. Voi, in mezzo, sarete l’ago della bilancia. Nessuno riuscirà a farvi uscire dai gangheri, dato che siete pronti a sfoderare il vostro miglior sorriso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’ansia, sparita grazie al sestile della Luna, potrebbe riaffacciarsi e la fiducia nelle capacità del team con cui collaborate venire meno. Riceverete un bel giudizio sulla pagella o sulla scheda di valutazione. Comunque non lesinate l’impegno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se un giorno speciale per voi si sta avvicinando, il sestile tra Venere e Saturno farà andare tutto a gonfie vele. Non avete nulla da temere. Responsabilità importanti faranno rima con scelte più che felici e momenti sereni con la famiglia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Potreste essere incostanti per via della quadratura tra Mercurio e Nettuno. Per raggiungere ottimi risultati però, occorre grande determinazione. Se in testa avete un po’ di confusione, prima di fare una scelta aspettate che la nebbia si diradi.

