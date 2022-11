Oroscopo della settimana, per l'Acquario week end romantico in vista

Settimana molto interessante questa, Nettuno smette di confondere i dodici con la sua carica emozionale e confusa, mentre Saturno mette in riga i dorifori ed ordina ai dodici di fare diventare i sogni realtà...

Ariete

Inizia per voi una settimana da veri riformatori, da didatti nell'anima quali siete, e da giusti per istinto, tenterete di fare comprendere le vostre le vostre ragioni sopratutto al lavoro non sopportando più eresie varie, ma senza contestarle proporrete la vostra linea, mentre in amore recuperate sicurezza e dopo esser stati sulle spine troverete che ribaltare la situazione non è poi così complicato...

Toro

È una settimana un po' dura questa che inizia, mentre tutto scorre al lavoro in maniera copiosa ed abbondante ma richiedendovi un grande tasso di attenzione e responsabilità che vi farà sentire un po' incalzati, forse dovrete riconoscere a qualcuno delle ragioni che sono dipese dalla vostra eccessiva approssimazione in alcune cose, e dirigere verso progetti nuovi e molto impegnativi tutta l' attenzione e lo zelo che sapete dover mettere, l'amore latita un po' forse è il caso di comunicare meglio con il partner...

Gemelli

Settimana fatta di impulsività e di comunicazione di getto e di riflessione e molta introspezione... i responsabili di questo moto ondivago sono Mercurio che si opporrà direttamente a Marte, ma che poi correrà ad abbracciare Saturno come un bambino che sa perfettamente di averla detta grossa e si affiderà al suo rigore paterno... onde evitare di sentirsi come Mercurio sarà il caso di calibrare bene le vostre parole e scegliere bene i referenti...

Cancro

È un cielo molto particolare quello di questa settimana un cielo in cui Nettuno smette per voi di creare illusioni e vi fa vedere le cose in maniera arguta e sensata, anche se in taluni casi si tratterà di comprendere che anche alcune persone a cui tenete non sono proprio ciò che sembrano, andate fino in fondo senza paura di perdere qualcosa o qualcuno, molto probabilmente la vostra presa di posizione risulterebbe ammirevole e potrebbe addirittura sortire effetti trasformativi ed migliorativi...

Leone

È una settimana in cui le stelle vi vogliono un po' più... "addomesticati"! Molti di voi sentiranno l'esigenza di affidarsi a qualcuno di più saggio, e che al lavoro o in famiglia abbia molta esperienza, è sicuramente un comportamento inedito per voi, ma Saturno ha deciso di regolarizzare gli effetti dei pianeti con cui verrà in contatto e gestire una forma più concreta in termini comunicativi, professionali ed affettivi, un po' per quieto vivere un po' perchè sapete essere sportivi e rispettosi dello spessore altrui non avrete che da imparare...

Vergine

Cadono ancora un po' di inganni in questa settimana e Saturno che tiene banco questa settimana e che vuole razionalizzare tutto a qualunque prezzo, un po' di tensione ad inizio settimana per l'opposizione del Dio dal piede alato con quello rosso della battaglia, ma decisamente utile e razionale dalla metà del suo trascorrere, sarete molto forti di consapevolezza e pronti anche a perdere ciò che avete più i presupposti per desiderare, o anche semplicemente ammettere che alcune cose le avete perdute perchè avete fatto stancare qualcuno...

Bilancia

Una settimana che si confà perfettamente alla vostra indole precisa ed ordinata, e piena di grandi risvolti che vi consentiranno di svolgere al meglio le vostre attività, tutto sembrerà andare al proprio posto e conformarsi ad una logica che vi da sicurezza, ecco che vi sentirete anche meno critici rispetto a cose e persone, e nelle possibilità di concretizzare obbiettivi che vi sembravano irraggiungibili o difficilissimi tornerete ad essere ottimisti, solo domenica un calo di umore dovuto allo stress, dateci dentro!

Scorpione

Inizia una settimana che vi metterà alla prova, una grande impennata lunedì e martedì, da mercoledì invece Mercurio comincerà a darvi noia rendendo evidenti e percettibili gli errori di impostazione che forse potreste commettere, è un momento in cui in ambito lavorativo siete fortemente osservati e vi potreste sentire messi alla prova, un po' di tensione in amore, partner latitante, ma molti di voi hanno voglia di tenerezza e di scoprire nuove dimensioni affettive, ecco che il week end si presenterà foriero di molte occasioni in questo senso...

Sagittario

Che dirvi se non che il cielo è particolarmente centrato su di voi, e che molte opportunità si spalancano nel vostro futuro, ma il Marte in opposizione esige il prezzo della calma in quanto fermo ed immobile, ma opposto a tutta la compagine di Sole, Mercurio e Venere che transitano nei vostri gradi apportando energia e cambiamenti, è il momento di dire anche addio a certe insicurezze, guardarvi dentro e mentre Nettuno la smette con i suoi giochi illusori che creano confusione interiore, sfruttate il momento per capire bene cosa volete perchè non riuscite ancora ad abbandonarvi alle relazioni...

Capricorno

Il vostro Saturno è il protagonista di questa settima in cui vivrete un senso di ordine e di razionalizzazione del tutto, una ritrovata energia, ed una forza che vi rende di nuovo vigorosi e positivisti, tutto procederà per il meglio se questa settimana darete il via a nuove iniziative, lavorative e pratiche, anche in amore per i single del segno è davvero interessante, per i collaudati invece si ritrova una forte intimità e passionalità, che dirvi più di così...

Acquario

Una meravigliosa settimana per voi si prepara, e si rende speciale la vostra genialità creativa che tutti apprezzeranno, è la settimana giusta per avvalersi della compagine dei pianeti che ruotano nell'amico Sagittario grazie alle direttive che impartirà Saturno che alberga nei vostri gradi, e che dispone di loro, getterete le basi per progetti futuri che nascono sotto ottime stelle, mentre la voglia di fare e lo spirito creativo subiranno un'impennata, week end romantico in vista, e grandi occasioni amatorie e passionali...

Pesci

Gioite del fatto che Nettuno smetterà di creare caos e di rendervi tutto bello come un sogno ma confuso come un vortice turbinoso che tutto sconvolge con le sue emozioni, tutto diventa più chiaro lucido e lineare, mentre cambiate radicalmente atteggiamento mettendovi finalmente nelle condizioni di ricevere e di farvi inseguire, corteggiare, amare e farvi mettere al sicuro con le certezze più belle che il vostro cuore possa desiderare...

