Vergine, tensioni in famiglia e pure col partner. L'oroscopo di domani 25 novembre

L'oroscopo Barbanera di domani 25 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Nel lavoro dovete metterci qualcosa di vostro, che lo personalizzi: seguendo questo metodo anche l’attività più banale diventa interessante. Le cose non sono mai positive o negative di per sé, dipende dal punto di vista e dal modo in cui le si affronta.

Toro. 21/4 – 20/5

In prima linea l’amicizia, favorita dai sestili di Giove e Nettuno, peccato che a infiacchirli subentri la Luna, che scompiglia progetti e sentimenti. Tutto il giorno vi muovete come in un sogno, pregustando la serata che vi aspetta a casa di amici.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Conflitti e contraddizioni all’ordine del giorno. Partner umorale, a momenti felice e coccolone, a momenti insostenibile e pieno di pretese. Agli alti e bassi del rapporto a due siete abituati, ma metà del torto è vostra, troppo presi da altri interessi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tanta voglia di rendersi utili, magari andando incontro alle esigenze altrui. Peccato che oggi non riusciate a prendervi cura nemmeno di voi stessi. Anche la casa reclama maggiore impegno da parte vostra: in ogni armadio regna il caos totale!

Leone. 23/7 – 23/8

La giornata soddisfa pienamente le vostre aspettative. Grinta, buonumore e una bella trovata che vi varrà consensi e simpatie nell’ambiente. Per condurre in porto i vostri progetti, vi converrà coinvolgere l’interesse delle persone che contano.

Vergine. 24/8 – 22/9

Tensioni in famiglia e pure con il partner, svagato ma leale, al punto che pur non condividendo parole e modi, prenderà le vostre difese. Inutile sottoporlo al terzo grado per scoprire chissà quali segreti: l’unica certezza è che vi ama follemente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giornata all’insegna del buonumore, grazie alla Luna amica. Il vostro contribuito è prezioso per la buona riuscita di un’iniziativa. Perfetta armonia con ciò che vi circonda. Scambi piacevoli vi arricchiscono e fanno bene al cuore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per amore spendete una somma esagerata… Ma come resistere alla tentazione di fare uno splendido regalo all’amato bene o a un figlio in gamba? Doveroso però esaminare il vostro bilancio, state perdendo il controllo delle entrate e delle uscite.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ipersensibili ad ogni cambiamento d’umore e alle minime espressioni dell’altro, in coppia soffrite e gioite di tutto, con incredibile intensità. L’onda d’urto del passato può colpirvi a sorpresa, portando alla mente dettagli che vi hanno ferito.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna del giorno non vi fila, in compenso Giove e Nettuno sono dalla vostra: buone intuizioni, visite gradite e piacevoli occasioni d’incontro. Più attenti alla tonalità degli indumenti da indossare, avvertendo la differenza energetica del colore.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in sestile vi dà la spinta, ecco perché già di buonora uscite di casa a passo svelto. Unica certezza è che oggi avete voglia di compagnia. Niente programmi costrittivi però, al bando l’organizzazione: la vostra prima regola è la spontaneità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Innamorati di un sogno, che vi rapisce la mente, facendovi temporaneamente dimenticare la realtà… ecco perché il vostro capo vi guarda severo! Shopping selvaggio ma occhio ai conti, ricordate che le vostre finanze non sono senza fondo!

