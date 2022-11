È morta Nonna Giovanna, anziana star di TikTok grazie ai siparietti con il nipote

È morta Giovanna Capobianco, in arte Nonna Giovanna, diventata star su TikTok grazie al nipote. Aveva 91 anni. Secondo la versione accreditata, è caduta dentro il caminetto acceso in salotto nella sua casa a Navacchio, frazione del comune di Cascina (Pisa). ed è stata subito avvolta dalle fiamme. Il corpo carbonizzato della 91enne sarebbe stato trovato dalla figlia, che ha chiamato il 118 in un tentativo estremo di soccorso. Un colpo di sonno o un malore, riporta Il Tirreno, con la conseguente perdita di equilibrio e la successiva caduta nel fuoco, le possibili cause del decesso. Al momento dell’incidente domestico, nella serata di mercoledì, era sola nell’abitazione. Solo con l’arrivo della figlia lo strazio della scoperta. Sul posto sono arrivati i carabinieri per ricostruire per la dinamica di quanto avvenuto. Il pm di turno, Aldo Mantovani, ha disposto l’autopsia.

Giovanna Capobianco, originaria di Sora (Frosinone), grazie al nipote Nicola Pazzi, attore 27enne, era diventata una performer di TikTok. I siparietti con Nicola l’avevano proiettato nell’empireo delle anziane influencer, ricorda sempre Il Tirreno, con decine di migliaia di follower. Aveva anche un profilo Facebook, «Nonna Giovanna»: aveva conquistato i social con i suoi travestimenti e il suo slang toscano-ciociaro. Su TikTok aveva 840 mila follower. È proprio il nipote Nicola Pazzi a smentire la versione che per tante ore è sembrata quella ufficiale. Secondo l'attore, la notta ha sì avuto un malore fatale, ma non è caduta dentro il camino né tanto meno è morta carbonizzata.

© Riproduzione riservata