Toro, coppia umorale e capricciosa: l'oroscopo di domani, mercoledì 23 novembre

L'oroscopo Barbanera di domani, mercoledì 23 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Strana giornata per tipi vivaci come voi, il lavorio oggi è tutto improntato all’introspezione, di grandi iniziative proprio non se ne parla. Desideri e sentimenti chiusi nell’anima, non siete pronti a svelare i vostri segreti, perciò non lo farete.

Toro. 21/4 – 20/5

Coppia umorale e capricciosa con la Luna all’opposizione: salvati dal litigio dal provvidenziale intervento di amici… umani o planetari. L’ambiente intorno a voi incide sull’umore. Sì a viaggi e spostamenti, cambiare aria oggi vi giova.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Luna stacanovista, il lavoro è il leitmotiv della giornata anche perché la situazione attuale mette alla prova le vostre doti di duttilità e inventiva. Risolvere complicazioni aziendali o barcamenarvi tra questioni intricate può diventare una passione!

Cancro. 22/6 – 22/7

Luna, Nettuno e Giove dolcissimi, per una giornata fortunata e tutta dedita all’amore, in barba a Plutone opposto e ipercritico nei vostri confronti. Tempo per i figli, perché trovino in voi importanti punti di riferimento e non smettano mai di sognare.

Leone. 23/7 – 23/8

La giornata si prospetta in salita. L’invito delle stelle è di provare a risolvere le situazioni con calma, evitando di saltare a conclusioni affrettate. In famiglia, rischiate di urtarvi su argomenti rispetto ai quali sapete benissimo di avere torto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Coppia serena, per star bene insieme non c’è bisogno di andare ai tropici o in una stimolante metropoli, vi basta condividere la quotidianità. Nell’amoroso pacchetto includete anche pupi e quattro zampe, veri consolatori dei cuori solitari.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’amore per il prossimo, partner e famiglia compresi, si esprime nei gesti e nelle premure della quotidianità; non ha bisogno di parole ma di fatti. Le stelle puntano l’attenzione su finanze, lavoro, attività di volontariato e sostegno per chi ne ha bisogno.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ad eccezione di Saturno, la Luna nel segno riceve solo aspetti positivi. Se eviterete di strafare, qualunque programma vi riuscirà a meraviglia. Un breve viaggio si prospetta romantico e gioioso. Profumi e paesaggi autunnali scaldano il cuore.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Mercoledì sotto tono, la colpa datela pure alla Luna immobile in dodicesima Casa, mentre Nettuno v’impigrisce con una quadratura. Amate la famiglia, ma non fate l’errore di darla per scontata: gli affetti inossidabili sono le vostre radici.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Momenti d’intesa con gli amici, che comprendono le sfumature delicate del vostro carattere, ben dissimulate sotto la scorza dura ed efficiente. I pianeti esercitano una benevola influenza sulle vostre frequentazioni. Completa sintonia con l’ambiente.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata con la Luna di traverso. La Bianca Signora, alta nel cielo e in quadratura, vi fa sognare l’impossibile, lasciandovi poi scornati e delusi. Gran daffare in casa: se avete rinnovato il mobilio, oggi si rivoluziona tutto per fare spazio ai nuovi acquisti.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’estero vi porta fortuna, dagli studi alla ricerca di una nuova occupazione. Saggio chi guarda più in là, aperto ad altre culture, cittadino del mondo. Il sogno vi porta lontano e pian piano crea la realtà, un viaggio nell’immaginario condiviso con chi amate.

© Riproduzione riservata