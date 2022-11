Oroscopo settimanale: tripudio per il Sagittario, vero e proprio re dello zodiaco

Splendida settimana con ammasso planetario e novilunio in Sagittario che rendono tutto più morbido e generoso...

Ariete

Sarete felici di sapere che da adesso uno stupendo Sole in trigono vi riempie di energie benefiche e vi fa stare molto bene, che la magica Luna di mercoledì vi darà la spinta per visualizzare i sogni nel cassetto e le sane aspirazioni carrieristiche che vi ricompenseranno adeguatamente, il cielo è dalla vostra anche con Mercurio e Venere che faranno ridestare dialogo ed amore...

Toro

Inizia una settimana non troppo densa di emozioni ma più serena sicuramente, i pianeti che infatti vi vessavano e vi impedivano di concludere delle faccende sono andati via dall' opposizione, mentre la vostra voglia di arrivare a degli obbiettivi più concreti al lavoro sembrano trovare delle strade su cui sarà importante lavorare, non lasciate sospesi e concludete ciò che va concluso al fine di evitare ulteriori errori, vale anche per le storie in sospeso che non lasciano troppa soddisfazione per voi...

Gemelli

Questa è una settimana cruciale per voi visto che i pianeti si muoveranno in opposizione e saranno ben quattro, la Luna sopratutto compirà il suo novilunio in opposizione e voi sarete inevitabilmente costretti a guardare le prospettive per il futuro alla luce di una nuova concezione che vi servirà a cambiare e a cogliere il momento per decidere un corso nuovo della vostra vita, nei vostri legami e nella vostra realtà che sempre più ha bisogno di essere rivisitata..

Cancro

È una settimana pacifica che vi rende sereni e pacificati col fatto che state approcciando un nuovo ciclo di vita e che la vostra definizione di certezza coincide sempre più con lo stare bene con voi stessi, il cielo vi regala una spinta positiva con il trigono di Giove che vi aiuterà a vedere in prospettive nuove speranza e futuro lasciando andare le direzioni improduttive e gli amori a metà, adesso siete al centro della vostra vita fate un capolavoro di voi stessi!!

Leone

Cosa dirvi se non che vincete sicuramente il premio per i più fortunati della settimana, ben quattro pianeti che si muovono in trigono stupendo e nella vostra quinta casa ideale, ovvero il luogo dove albergano gli amori, le gioie, le passioni intellettuali e non, è anche la casa dei figli per chi volesse vivere questa meravigliosa intensità, è il momento ideale per decidere che siete arrivati a superare le difficoltà e finalmente a farvi valere, adesso vivrete meglio tutta la vostra vita...

Vergine

Questa è una settimana molto impegnativa per voi e dovrete cercare di cogliere i significati degli accadimenti in chiave evolutiva comprendendo perchè le quadrature planetarie di ben quattro astri tra cui la Luna vi chiedono di rivedere ciò che veramente volete, se riuscite a gestire bene le vostre risorse, se i giochi varranno l'impegno profuso e se la strada che state percorrendo al lavoro ed in amore sono le direzioni che veramente volete...

Bilancia

Ecco una settimana che sicuramente segna una svolta, vedrete come ben quattro pianeti in un concreto sestile vi daranno la sana e semplice misura di ciò che accadrà e che si prospetta per voi, il cielo vuole infatti regalarvi delle certezze rassicurandovi e distendendo le energie che sembreranno non soggette a nessun tipo di pressione, il vostro futuro prossimo vuole darvi nuovi spunti e farvi vedere anche più belli ed alla ricerca di nuove prospettive per voi e terzi...

Scorpione

Il vostro segno si svuota di pianeti con la partenza del Sole e vi lascia riflettere su quanto il loro passaggio è stato importante, il vostro animo ha reagito benissimo a mille sollecitazioni ed i pianeti hanno movimentato il tutto, ora cercate di fare del vostro meglio per non rompere la continuità ottenuta e rivedere i piani pratici in modo da strutturare lavoro ed occupazione, in amore dovrete accettare di reimpostare su parametri diversi la vostra maniera di approcciare il partner...

Sagittario

Un vero e proprio tripudio questa settimana che vi incorona i re dello zodiaco, ecco che i pianeti vi regaleranno tantissima energia e voi vivrete una fase di ascesa e di grande ripresa, è il momento più adatto a compiere una serie di scelte che vi rimettono dentro il flusso delle cose, in amore sopratutto potrebbe scattare la scintilla giusta e vi renderà felici sapere che il novilunio gestirà l' inizio di una fase nuova tutta per voi in cui vi guarderete più positivamente avendo risolto un nuovo approccio a voi stessi...

Capricorno

Si prepara per voi una settimana dai risvolti intimistici, i pianeti si ammasseranno nella vostra ideale dodicesima, dandovi molteplici sensazioni ed intuizioni, probabilmente qualcosa di sotterraneo e poco pratico sta lavorando dentro di voi al fine di darvi nuova coscienza e di farvi sentire la parte più spirituale e nascosta di voi che approcciate le cose in maniera davvero intensa e a volte troppo pratica, attenti, sarete oltremodo sensibili e ricettivi...

Acquario

Bellissimo incipit dei pianeti di questa settimana che vi danno moltissima carica, concreti e pieni di voglia di fare ecco che sarà possibile portare a termine o iniziare progetti in maniera pratica e felice, fluido è il tutto, ricomincia il periodo dei desideri e delle affinità elettive, in amore sta accadendo qualcosa di bello e qualcuno vi colpirà positivamente, vi sentirete amati conquistati e coinvolti mentre un progetto in particolare di grande respiro potrebbe richiamarvi...

Pesci

Nonostante quattro pianeti contro vi viene in soccorso Giove con il suo moto a dinamizzare e fare in modo che qualunque cosa accada abbia un risvolto positivo, questa settimana non chiedetevi i perchè, ma cercate di capire cosa vi porterà un qualunque accadimento, vi servirà molto analizzare le cose con ottimismo , e mentre tutto si movimenta intorno a voi compreso l'amore, state maturando un' attitudine positiva alle cose che vi farà diventare vincenti anche al lavoro...

