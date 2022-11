Pesci, trasformate i sogni in numeri al Lotto. L'oroscopo di oggi, domenica 20 novembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 20 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Con garbo il partner vi pone di fronte a questioni che preferireste ignorare, già presi come siete a conciliare gli impegni, tra famiglia e lavoro. Fermatevi un attimo ad ascoltarlo, dandosi retta giorno dopo giorno si prevengono conflitti insanabili.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna transita in sesta Casa, in questa domenica è sul vostro benessere che dovrete concentrarvi: tanto per cominciare, non esagerando a tavola! Imparate a bere molta acqua naturale e a mettere nel piatto grosse porzioni di verdura poco condita.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Poca voglia di uscire, casa vostra è come un piccolo paradiso, dove rifugiarvi tra gli abbracci dell’amato bene e le feste dei quattro zampe. Meno pantofolai i single, soprattutto se il nuovo vicino ha già azzardato un invito per una pizza.

Cancro. 22/6 – 22/7

In mezzo tra famiglia malcontenta e partner brontolone: siete proprio messi bene oggi! Per fortuna la vostra dolcezza sa fare miracoli… Qualche insoddisfazione davanti allo specchio. Piuttosto che intristirvi inutilmente, iscrivetevi in palestra!

Leone. 23/7 – 23/8

Domenica piacevolissima grazie al sestile della Luna che facilita i rapporti. Poche parole ma gentili e garbate, in prima linea gli affetti. Voglia di novità: magari un viaggetto che vi dia la possibilità, dopo tanto tempo, di rivedere qualcuno.

Vergine. 24/8 – 22/9

Domenica incentrata sui conti. Pochi gli acquisti, anche se accessibili: primo perché siete parsimoniosi, secondo perché avete gusti difficili. Esigenti anche a tavola, seguendo un regime salutista: solo cibo biologico e magari a chilometri zero.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Niente riposo, anche di domenica vi date da fare, magari per guadagnare qualche soldino in più e condurre il vostro progetto sulla rampa di lancio. Indispensabile continuare ad apprendere, aumentando le vostre potenzialità, grazie al confronto con gli altri.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Tanti pensieri nella testa ed emozioni nel cuore, ma l’imperativo resta il silenzio, perciò vi tenete tutto dentro ostentando una facciata impassibile. Colpa della Luna, immobile e malinconica in dodicesima Casa e di Saturno, che frena sul divertimento.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Domenica divertente con la solita cricca di amici, qualcuno porta sempre qualcun altro e quel qualcun altro potrebbe catturare il vostro interesse. Per ora vi limitate ad una lunga chiacchierata, ma non salutatevi senza esservi scambiati i contatti!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Indaffarati anche di domenica, le incombenze domestiche si intrecciano a quelle professionali: non è il capo a imporvele, ma la vostra coscienza! Sarete pure un po’ musoni, ma in fatto di responsabilità e senso del dovere date dei punti a chiunque.

Acquario. 21/1 – 19/2

Col partner formate una coppia perfetta: uno dei due è il pilota, l’altro il navigatore, che indica dove osare e dove invece andare cauti. Siete in forma e ne andate orgogliosi, quindi elargite consigli sul perfetto stile di vita, ovvero il vostro.

Pesci. 20/2 – 20/3

Rispetto ai ritmi veloci che la vita impone, oggi vi sentite un pesce fuor d’acqua! Le vostre energie sono tutte rivolte alla ricerca di suggestioni. Bisogno d’interiorità e desideri inespressi; i sogni liberano l’inconscio da angosce e paure: giocateli al Lotto!

