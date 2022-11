Toro, dalla Luna un carico di buonumore: l'oroscopo di oggi, venerdì 18 novembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 18 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Iniziate bene la giornata con un umore sereno e collaborativo, merito della Luna in sesta Casa che coniuga l’attività professionale con il benessere. Urano nel settore delle finanze mette d’accordo sforzo e remunerazione: potete togliervi qualche sfizio!

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna vi carica di buonumore e spirito d’iniziativa: proprio ciò di cui avete bisogno per portare a termine con successo i vostri impegni. Con i figli vi riflettete come in uno specchio: stessi gusti, stessi sogni e stesse reazioni emotive.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Luna scorbutica, ricalca perfettamente il vostro umore che oggi non è dei più rosei. Con Urano nelle retrovie, poi, l’imprevisto è dietro l’angolo. Sul fronte degli affari però qualcosa si muove, l’interlocutore vi prende a ben volere facilitandovi la trattativa.

Cancro. 22/6 – 22/7

Coppia tranquilla, forse fin troppo, dovreste movimentare il trend delle vostre serate insieme escogitando qualcosa di nuovo, che vi dia slancio. Deliziosi gli amici, anche se un po’ teste matte, con i quali passare il tempo tra chiacchiere e svaghi.

Leone. 23/7 – 23/8

Lavoro e finanze sono il punto di forza della giornata: la sensazione di poter dominare gli eventi vi rafforza l’autostima e il self-control. Una trattativa si conclude a vostro favore, facendovi aggiudicare un profitto che vi spettava di diritto.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna nel vostro segno promette ma non mantiene, tutta colpa di Marte e Nettuno disarmonici, che complicano le relazioni interpersonali. Il vostro umore dipende soprattutto da chi vi è intorno, l’ambiente condiziona musi lunghi e sorrisi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Venerdì senza sale, la Luna vi ignora e dovrete avere la pazienza di sbrigare qualche noiosa incombenza che rimandate da tempo. Terminato il dovere, sì a un po’ di shopping consolatorio, prediligendo gli outlet o il vintage.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Bianca Signora vi parla di amicizia, mentre Urano all’opposizione sconvolge il fronte del cuore con incontri fatali o brusche rotture. Scompigliate all’improvviso le carte in tavola, ma con la stessa facilità potreste rimetterle in ordine.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ambizioni limitate da condizioni poco propizie, sentendovi frenati perdete motivazione. Progetti, idee e attività procedono a rilento. Una giornata senza particolari desideri, se non quello di evadere da una realtà che vi va stretta.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In viaggio per lavoro o per affari, sempre veloci, efficienti, precisi. Insomma, siete modelli da imitare e magari anche da invidiare un po’. Se l’amore è lontano, potrebbe venirvi in mente di fargli una sorpresa, deviando sull’itinerario.

Acquario. 21/1 – 19/2

Luna anonima, ma per lo meno buona amica del vostro governatore Urano che vi spinge a tagliare i ponti con tutto ciò che attualmente non va più. Improduttivi sul lavoro, se le ambizioni puntano al massimo, l’impegno è regolato al minimo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sospettosi in coppia, nonostante il partner straveda per voi. Siete molto più ostinati di quanto il vostro mutevole segno lascerebbe supporre. Urano dalla vostra vi suggerisce una mossa a sorpresa per correre ai ripari e siglare la pace.

