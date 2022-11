La luna amica dei Gemelli: l'oroscopo di domani, 19 novembre 2022

L'oroscopo Barbanera di domani, 19 novembre 2022

Ariete. 21/3 – 20/4

Il bel trigono di Fuoco di Mercurio e Venere è un asso nella manica da giocare, sia in termini di comunicazione che di geniale creatività. Amica dei pianeti veloci anche la Luna opposta al segno, che mette sotto osservazione il rapporto a due.

Toro. 21/4 – 20/5

Amate il vostro lavoro e lo svolgete con passione, al di là dell’aspetto remunerativo. Vi sostiene un’atmosfera complice e collaborativa. Con i colleghi volete stringere amicizia, cercando occasioni di incontro anche fuori dall’ufficio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Luna amica del vostro segno, il suo bianco raggio addolcisce i sentimenti e concentra l’attenzione sugli affetti familiari, l’arte e la creatività. Spese importanti ma già in calendario, non solo abbigliamento, purtroppo anche qualche multa!

Cancro. 22/6 – 22/7

Lunatici per carattere, ma doppiamente lunatici oggi, sotto il tiro della Luna in quadratura. Malumori al lavoro e qualche muso lungo in famiglia. Essenziale non ingigantire i problemi, evitando di drammatizzare per una parola fuori posto.

Leone. 23/7 – 23/8

Amica la Luna e amiconi Mercurio e Venere, entrambi in trigono al vostro segno, che liberano la creatività, il dialogo e le emozioni inespresse. Il fuoco della passione non può restare inattivo a lungo! Input per i creativi, una mostra vi parla al cuore.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sabato no sotto il tiro incrociato di Nettuno opposto e di Marte in quadratura che vi fanno puntare all’impossibile scatenando tensioni. Meglio prenderla con calma, tanto anche agitandovi oggi non riuscirete a cavare un ragno dal buco.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sabato da protagonisti con la Luna nel segno. Il buonumore è assicurato da Mercurio e Venere in sestile, che favoriscono contatti e spostamenti. Aperti e disinvolti con gli altri, di qualunque argomento si parli intervenite con lucidità e humour.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Voglia di fare ai minimi storici, ma ogni tanto un po’ di riposo non guasta, anzi giova alla creatività: più rilassati uguale più ispirati. In programma il riordino del guardaroba? Meglio rimandare. Oggi avete bisogno di totale relax.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ottima giornata, con la Luna in sestile a Mercurio e Venere nel segno. Privilegiati i contatti, benone anche gli affari, compresi quelli di cuore. Instaurare nuove collaborazioni non vi riserverà sorprese sgradite, anzi sarà la strategia vincente.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le tensioni si stemperano una volta arrivati al lavoro, dove l’ambiente dinamico e molto simpatico cancella la vostra ansia da prestazione. Chiacchiere confidenziali e rivelazioni utili, dando uno strappo a un collega al termine del turno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Bene i rapporti, meglio ancora se virtuali, lontani quanto basta da non attentare alla vostra indipendenza, ma ugualmente stuzzicanti e coinvolgenti. A giudicare dagli sms pieni di allusioni e di brio, sembra che qualcuno non possa vivere senza di voi…

Pesci. 20/2 – 20/3

Il vostro astro guida Nettuno oggi se la vede con la quadratura bellicosa di Marte che crea tensioni in famiglia e nell’ambiente dove vi trovate. Prudenza al volante, un eventuale patatrac sarebbe rischioso anche per l’incolumità del portafoglio!

