Il Capricorno ripensa a una storia di tanti anni fa: l'oroscopo di oggi, mercoledì 16 novembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 16 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

A colorare di rosa la giornata il passaggio di Venere in trigono. Il ricordo di un flirt si fa bruciante, spingendovi a ricontattare chi vi ha stregati. Ottima la forma ma a una condizione: muovervi. Altrimenti perdete subito l’elasticità, sia fisica sia mentale.

Toro. 21/4 – 20/5

Il terzo grado alla vostra dolce metà non lo risparmiate nemmeno oggi che Venere esce dall’opposizione. Non è colpa sua se il mondo va rotoli! Il partner vi rassicura come può, baci e abbracci sono una buona medicina contro le malinconie novembrine.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Luce rosata, accesa da Venere che passa nel segno opposto al vostro: sarà lei la promotrice di un bell’incontro che potrebbe rivelarsi fatale. Buone nuove dunque sul fronte del cuore: corteggiamenti plateali o, se la coppia c’è già, tanto amore!

Cancro. 22/6 – 22/7

I bonus d’amore elargiti da Venere sono in scadenza. Da oggi, passando nella vostra sesta Casa, potrà solo aiutarvi ad essere creativi nel lavoro. In una questione personale, utilizzate diplomazia, ma non cedete di fronte a eventuali resistenze.

Leone. 23/7 – 23/8

Se il partner c’è sarete pappa e ciccia, se ancora siete in attesa del principe o della principessa sappiate che è già in arrivo: parola di Venere! Trascinatori al lavoro e quando il segno del comando è in vista, gli altri non possono far altro che seguirlo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sempre zelanti e pragmatici, anche se l’ambito in cui sfoderate i vostri talenti oggi non è il lavoro ma magari un’iniziativa di volontariato. Peccato che proprio oggi vi perdiate l’appoggio della bella Venere, stella dell’arte e dell’amore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giornata pienamente felice con la Luna dalla vostra e Venere che passa in sestile. Il cuore pullula di sentimenti che esplicitate con dolci parole. Rispolverate il vostro potenziale e mettetevi in gioco, abbandonando ogni timore e insicurezza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Favorite le attività commerciali, gli affari, ma anche i lavori creativi. Il trigono di Mercurio a Giove facilita contratti, acquisti, vendite. In coppia mettete da parte la forma e vi concentrate sul contenuto. Dichiarazioni ardite per i single.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Novità del giorno è l’ingresso di Venere nel segno. Complimenti al vostro sorriso e alla capacità di godere di tutti i piccoli bonus regalati dalla vita. L’estero chiama: se siete creativi o lavorate col web, i vostri progetti non hanno confini.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un luogo, un profumo, un ricordo e subito vi rituffate nel passato, ripensando a una storia di tanti anni fa, finita in seguito a un litigio. Strana tentazione ricercare quella persona, scoprendo di non averla mai dimenticata… Viva il replay!

Acquario. 21/1 – 19/2

Luna ancora in opposizione, in compenso Venere da oggi vi strizza l’occhio, dopo avervi disturbati a lungo con una quadratura piena di pretese. Ridimensionatevi! Un’amicizia amorosa è la forma che più si attaglia al vostro spirito libertario.

Pesci. 20/2 – 20/3

Che peccato, la bella Venere che vi ha coccolati regalandovi sentimenti profondi e tanta poesia, oggi cambia segno, posizionandosi in quadratura. Quanto a esagerazione sarete dei veri fuori classe! Importante è non puntare ad obiettivi impossibili.

