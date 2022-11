Cancro, da un'amicizia sta per nascere qualcosa. L'oroscopo di oggi, martedì 15 novembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 15 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Qualunque cosa abbiate in mente di fare oggi, concluderete la giornata con successo, soddisfatti di voi stessi e delle vostre performance. Solo su un fronte prendete cantonate: gli acquisti! Fatti senza testa, risultano da subito sbagliati.

Toro. 21/4 – 20/5

Aria di tempesta in casa con la Luna che quadra Urano nel segno. Salvifico l’intervento di Giove, nei panni di un amico che stempera gli animi. Con il partner, dopo esservi tanto beccati, vi ritrovate abbracciati a scambiarvi coccole ed effusioni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Vita sociale movimentata dalla Luna chiacchierona, peccato accada solo in rete, strumento che sicuramente facilita il dialogo ma non il flirt. Quanti messaggi non letti! Con la chat così piena, dopo un po’ vi stancate di digitare risposte.

Cancro. 22/6 – 22/7

Da una bella amicizia sta per nascere qualcosa di più: senza fretta, vi godete il momento pregustandolo come una torta in cottura nel forno. Stipendio dilapidato tra centro estetico e boutiques, ma se la posta in gioco è l’amore ne vale la pena!

Leone. 23/7 – 23/8

Chiacchiere e scambi con i vicini, argomenti di punta casa e lavoro; con Urano esagerato in quadratura, per voi e i vostri cari pretendete il meglio. Anche gli studenti si fanno onore, esprimendo con sintetica chiarezza i punti chiave dell’argomento.

Vergine. 24/8 – 22/9

La solita routine non vi appaga, volete di più. A suggerirvelo è Urano, evocando paesi lontani, culture e tradizioni diverse e affascinanti. Mercurio e Plutone placano dubbi e chiariscono le vostre posizioni rispetto al rapporto col partner.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Luna amica quella di oggi, e voi negli amici avete la massima fiducia: con loro vi confidate esternando i vostri dubbi e chiedendo consigli. Alla grande gli affari e le compravendite: gestiti con diplomazia e dialettica vanno subito in porto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Aria di tempesta e vento di rottura con un socio: se pone condizioni inaccettabili o si atteggia a dittatore gli date il byebye senza rimpianti. In amore non siete affatto sprovveduti, ma non avete fatto i conti con l’imponderabile: al cuor non si comanda!

Sagittario. 23/11 – 21/12

La difficoltà a trovare un’occupazione sotto casa, per molti distruttiva, per voi è un bonus: finalmente avete la scusa per cambiare aria! Occhio però a non guardare troppo lontano anche in amore: magari la vostra mezza mela è davanti a voi!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Aprendo il cuore e la mente, potreste finalmente trovare una soluzione alternativa ad un piccolo problema, con incredibile vantaggio di tutti. È probabile che alcune circostanze inattese vi costringano a gestire diversamente i vostri programmi.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’intenzione è quella di mollare in anticipo alcune incombenze di lavoro per presenziare a una conferenza o a una mostra di vostro interesse. Partecipazione attiva alla vita sociale, con l’obiettivo di fare conoscenze che potranno esservi utili in futuro.

Pesci. 20/2 – 20/3

Fortuna in affari all’estero, così anche negli investimenti. Se dovete fare una puntatina al gioco, provateci, ma senza aspettarvi vincite milionarie! Mercurio in trigono vi fa viaggiare, sia in senso fisico sia mentale, attraverso le tematiche dell’attualità.

