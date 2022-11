Oroscopo della settimana, gli astri diventano più allegri

La settimana dal 14 al 20 novembre vede il passaggio di Venere e Mercurio in Sagittario, gli astri si faranno allegri e pieni di focoso entusiasmo!

Ariete

L' attesa è finita, e finalmente dei buoni passaggi planetari arrivano a dinamizzare la vostra vita, sono proprio Venere e Mercurio che danno una fresca impronta energetica, e che ricreano percorsi che da tempo non percorrevate, un senso di novità e di voglia di amare, vi ritroverete attivi e dinamici, ma attenzione nel fine settimana a non essere troppo severi nelle valutazioni...

Toro

Buone notizie per voi, Mercurio e Venere smettono di farvi i dispetti, e tutto vi sembrerà più leggero ed affrontabile, starete meglio e vi sentirete di potere gestire le conseguenze di qualcosa che in ambito generale non siete soddisfatti di come avete condotto, solo il week end sarà un po' teso per via di una Luna molto elettrica che darà finalmente una chiarezza in amore e su quanto o come potete sentirvi veramente parte di qualcosa...

Gemelli

Inizia bene la settimana con una voglia di fare e di creare stimoli comunicativi e creativi, le relazioni sembrano davvero interessanti ma sembrate un po' giocare con la disponibilità di qualcuno, mentre a metà settimana Mercurio e Venere si sposteranno in diretta opposizione, scatenando una velocizzazione del tempo e mettendovi davanti scadenze ed impegni che difficilmente reggerete senza farvi aiutare dal partner che chiede delle spiegazioni...

Cancro

Sicuramente un periodo migliore per voi questo durante il quale i trigono dallo scorpione vi hanno dato forza e creato occasioni amatorie e di relazione davvero utili, forti e decisamente nuove, adesso i pianeti che si sposteranno in sagittario vi chiederanno di costruire e di mandare avanti concretamente delle cose che per voi saranno fondamentali, tanto al lavoro quanto in amore...

Leone

Dopo un po' di tribolazioni ecco che per voi si spalanca una nuova apertura felice e grazie ad un tripudio di pianeti a favore ecco che le cose torneranno a splendere, in amore dopo qualche scontro tornano amore e passione, mentre a livello lavorativo vi sarete rifatti e potrete cominciare di nuovo a pensare in grande e a costruire progetti con grande spazio di manovra, da metà settimana il Sole in trigono vi scalderà l' anima...

Vergine

Iniziano questa settimana delle quadrature un po' complesse, e mentre tutto scorre forse vi sentirete un po' inseguiti da eventi che incalzano e situazioni poco definite in campo lavorativo, ma che promettono ulteriori sviluppi in positivo se saprete pazientare ancora un po', mentre in amore forse occorre maggiore chiarezza perchè le vostre dinamiche sembrano stressate da una disponibilità che sentite abusata...

Bilancia

Qualche altro giorno di pazienza ed ecco che finalmente un periodo che si presentava complesso e densissimo di cose da fare si risolve in una bella soluzione e notizie e scadenze che paventavate diventano traguardi raggiunti e vittorie conquistate, siate ottimisti ne avete bisogno, i sestili che Mercurio e Venere vi garantiscono sembrano inserire nella vostra realtà le gratifiche e le soluzioni che volevate, sia in amore che al lavoro...

Scorpione

Anche se Venere e Mercurio questa settimana vi abbandoneranno non verrà certo meno il forte senso delle cose che state inseguendo per adesso, amore e gentilezza sembrano i vostri obbiettivi, avete voglia di ricostruire delle relazioni in cui tutto è sereno e fluido, un po' stanchi di combattere siete presi da questa nuova attitudine che vi servirà molto, nel week end grandi emozioni e notevole carica di fascino da utilizzare...

Sagittario

Pronti per ricevere i benefici del passaggio di Mercurio e della bella Venere ?! Ecco che le cose si riallineano e finalmente arrivano con mercurio delle belle risposte in campo lavorativo e nella gestione della vostra realtà, mentre con Venere incontri nuovi per i single, conferme di relazioni appena nate che diventano una certezza, e un bel periodo per le coppie collaudate, , ma sarà sopratutto l' ingresso del Sole a darvi vigore ed energia : bentornati !

Capricorno

Previsioni speciali per voi, dato che un fenomeno che accade nei vostri gradi vi fa uscire fuori dal coro delle previsioni generali, sarà infatti Plutone a prendere molto campo e a gestire un flusso di pensieri a volte un po' nascosti e misteriosi che comprenderete nelle settimane a venire, più chiarezza sarà il magnifico risultato che otterrete, e vi sentirete più forti,ma gestite bene tutto ciò che toccherà il vostro animo nel profondo...

Acquario

Sarete ben lieti di sapere che Mercurio e Venere diventeranno vostri alleati e che tutto finalmente sembra assumere contorni fluidi e meravigliosamente sereni, è il momento per concentrarvi sulla vostra creatività, le stelle dicono che produrrete molto, con i vostri tempi, senza critiche però alle quali non siete neanche interessati, quindi estraniatevi pure come di solito fate, intanto in amore un turbinio di passioni vi sconvolge, ma senza troppo affidarvi, anche qui come al solito, procederete vivendo con una certa noncuranza...

Pesci

Sicuramente venite da un periodo di sogni e di confusa felicità, con eventi abbastanza turbinosi ed altalenanti, ed ancora Giove e Nettuno non la smettono di farvi sentire trasognati e trasognanti, ecco che adesso sembrate prendere in considerazione l'esigenza di capire meglio e di andare un po' al di là dei sentimenti per ricollocare l'amore del partner, dare più attenzione ad una persona che amate, e sentirvi più in accordo con il mondo, complice anche venere volete rimettere i piedi per terra...

© Riproduzione riservata