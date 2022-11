Oroscopo della settimana, per i Cancro momento magico di amore e passione

Settimana con una Luna molto risoluta nel centrare punti da ottimizzare e un Mercurio che cambia assetto alla comunicazione di metà dello zodiaco...

Ariete

Sembrate nella condizione di chi non vuole agire, ma con una volontà ben precisa, l'apparente attendismo che per adesso riservate è la prova che il vostro disegno è più ampio di ciò che non sembrerebbe, e che farete in modo di far fare la prima mossa sia alla persona che vi piace che alle persone che vi stanno intorno in modo che tutto abbia piena coscienza della propria responsabilità, bravi, non sempre potete sobbarcarvi la fatica di essere i traini di tutto...

Toro

I passaggi in Scorpione di certo non vi aiutano, ma ci vuol altro per scalfire la vostra granitica possenza, intanto vi farà piacere sapere che Mercurio almeno smette di rendervi la vita impossibile a livello comunicativo, e che le relazioni possono essere riprese, anche se con l'eclissi di Martedì forse capirete finalmente cosa tramonta e cosa finalmente abbandonare per stare meglio, intanto nel lavoro occorre sempre più essere precisi e puntuali...

Gemelli

Proprio il vostro pianeta Mercurio sarà in opposizione, è arrivato il momento di tenere a freno la lingua e capire che non si possono esprimere sempre alcuni concetti con interlocutori diversi, è probabile che qualche pasticcio possa generarsi se non selezionate i referenti e cercate di fare del vostro meglio per riprendere il vostro cammino in maniera sensata e piena di concretezze materiali che tendete ad inseguire per adesso, in amore è il caso di darsi all' ascolto ed accogliere le esigenze del partner...

Cancro

Stupenda settimana per voi che state vivendo un momento magico e riassaporate l'amore e la passione, molti di voi forti del sostegno di Sole Mercurio e Venere nella vostra ideale quinta casa riscoprono piacevolezze, passatempi dimenticati, il tempo per fare shopping e sopratutto di darvi alla passione, che sembra il motivo dominante di queste fasi zodiacali, è arrivato il momento di vivere tutto con gioia e gaudenza, è il vostro momento, per i single grandiose opportunità...

Leone

Le condizioni del cielo sembrano fare in modo che tutto in qualche modo maturi e si spinga verso ciò che in molti casi rappresenta una conferma, o un epilogo che vi darà modo di osservare senza troppo però farvi coinvolgere, anche se non c'è nulla di pregnante che vi riguarda personalmente è il momento di contemplare le azioni intorno a voi nel vostro ambito lavorativo e lasciare che accadano una serie di cose che saranno quanto mai significative, anche con il partner prendete meno decisioni e lasciatelo agire...

Vergine

Dopo un lungo periodo di accumulo, ecco che Mercurio, non sarà più controllabile e che sarà difficile che teniate la lingua a freno, molti di voi hanno trattenuto abbastanza pensieri e concetti, ed ecco che adesso vi tocca esternare una serie di pensieri che avete tenuto per voi e che non avete esplicato al partner o al lavoro, niente aggressività, sicuramente, ma un irrefrenabile voglia di dire, fare, e correre verso un'evoluzione che sentite ancora troppo trattenuta, è la vostra condizione ideale per adesso e la vivrete al meglio...

Bilancia

Non è un periodo molto dinamico e probabilmente alcuni di voi si sentiranno un po' apatici ed in attesa, eppure è proprio in questi momenti che dentro di voi si compiono evoluzioni importanti, molto importanti, questa settimana maturerete ciò di cui avete bisogno, è il momento di pensare a voi e di investire in direzioni che sappiano stimolarvi bene, darvi le scosse giuste ed aprire nuovi orizzonti, il cielo prevede infatti evoluzioni importanti per voi ed anche nuovi risvolti al lavoro ed in amore dove invece di dare stimoli li pretenderete...

Scorpione

C'è moltissimo che si sta costruendo intorno a voi, c'è molto che si sta facendo importante e coinvolgente, sopratutto in amore dove state di nuovo tornando ad essere intensi e a riprendervi quelle parti di voi stessi troppo trascurate, è arrivato il momento di distruggere i limiti che si sono costruiti e questa settimana avrete ancora una volta la chiarezza che vi servirà per gestire tutto, e la Luna vi metterà di fronte all' ultimo baluardo da superare per vincere la vostra battaglia!

Sagittario

Mercurio si avvicina ai vostri gradi e vi mette addosso una voglia matta di comunicare e di prorompere in un istintivo fiume di parole, ma che dovrete contenere, selezionate argomenti e referenti, sarà importante, la connessione di questo Mercurio a Saturno potrebbe rendervi troppo rigidi ed impopolari, forse avete bisogno di esternare una valutazione etica su tutto ciò che vi circonda, ma ma siate diplomatici con chi vi sta intorno onde evitare prese di posizioni troppo rigide, magari vi va di discutere con il partner di alcune cose che non vi vanno più a genio e forse è giunto il momento...

Capricorno

Cominciano per voi una serie di aspetti planetari un po' difficili da gestire, il vostro cielo è fortemente interessato da aspetti che tenderebbero in questi giorni a creare scontri e divergenze, mentre tutto filava liscio e le vostre aspirazioni si costruivano adesso sembra vi dobbiate occupare di sistemare dei rapporti intorno a voi, probabilmente dovrete essere forti per il partner che potrebbe attraversare un periodo difficile, e sicuramente con i vostri referenti lavorativi c'è qualcosa da aggiustare, ma nulla che non si possa risolvere con calma, mentre in amore è il vostro turno di essere morbidi e contenere...

Acquario

Le quadrature in scorpione cominciano a darvi noia e molte tensioni potrebbero farvi esplodere, non scontratevi direttamente ma fate in modo di costruire qualcosa di utile tra voi e gli altri in questa settimana complicata, provate a creare una zona di ascolto tra tutto, e non rendervi troppo partecipi di discussioni futili o di qualcosa di reiterato, tanto durerà poco e saprete essere fieri di aver ancora una volta congelato ciò che non vi interessa non facendolo neanche arrivare a voi, intanto se spingete bene creativamente il lavoro vi chiederà moltissimo ma altrettanta soddisfazione...

Pesci

Tutto scorre ed accade, anche ciò che vorreste trattenere, ma è un ciclo di cose che porta con se molti risvolti anche belli, è una settimana piena di cose positive e di dubbi che vi rendono un po' perplessi, ma nulla che possa realmente mettervi in difficoltà, il moto dei pianeti sembra molto complicato per adesso e per molti di voi sarà un altalena emozionale che vi stresserà non poco ma che saprà anche darvi gli elementi per esser soddisfatti, il cielo vi assicura emozioni con il partner, e sorprese al lavoro anche molto gradevoli...

