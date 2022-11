Giornata di spese pazze per i Pesci, l'oroscopo di domani: domenica 6 novembre

L'oroscopo Barbanera di domani, domenica 6 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna armonica a Marte mette in luce la vostra anima intraprendente, peccato che con Plutone dissonante rischiate di sprecare inutilmente energia. Non siate intransigenti nel pretendere che tutti rispettino i vostri principi; lasciate libertà di scelta.

Toro. 21/4 – 20/5

Forse faticherete un po’ a entrare in sintonia con i ritmi incalzanti di questa domenica. Un lieve disagio vi acchiappa di soppiatto. A casa e in cucina avete un gran daffare, l’intento è quello di stupire tutti con i vostri manicaretti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Manforte dagli amici, incoraggiati dalla Luna. Magari sul piano teorico siete confusi, ma in pratica saprete risistemare relazioni zoppicanti. In coppia soprattutto, qualcosa va chiarito. Di buono c’è che entrambi ne avete l’intenzione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Semaforo giallo acceso dalla Luna in quadratura, che vi spinge a mettere troppa carne al fuoco col rischio di concludere poco e niente. Nei rapporti il problema sono le aspettative: se pretendete troppo dagli altri, rischiate di rimanere delusi.

Leone. 23/7 – 23/8

Siete intraprendenti, determinati e costruttivi. La Luna riscalda l’atmosfera e vi dà una grossa mano a risolvere ogni questione, pubblica e privata. Di fronte a un’offerta, pur lusinghiera, non perdete il senso della realtà, ma valutatela con prudenza.

Vergine. 24/8 – 22/9

Mirate al sodo e cercate di concentrarvi più sulla sostanza che sulla forma. Alla lunga, vi accorgerete che questa è la strategia vincente. Se siete alla ricerca di una nuova sistemazione, valutate attentamente la proposta di un familiare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In coppia, una spiacevole atmosfera di freddezza s’instaura a causa di un banale bisticcio. Non tiratela per le lunghe, chiarite al più presto. Prestate maggiore attenzione al vostro benessere fisico, oggi è meglio evitare le attività troppo faticose.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se un palpito d’amore c’è, è subordinato al lavoro: magari siete innamorati di un collega, oppure il partner fa parte della vostra stessa azienda. Impegno a favore dell’ecologia e degli animali, come il vostro quattro zampe, che ormai è il re della casa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

In perfetta forma, anche se a tavola non state leggeri: amate mangiare perché oltre al fisico il cibo nutre la vostra gioiosa sensualità. Anche viaggi e spostamenti sono una terapia validissima per voi, infatti vivete con la valigia sotto al letto!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Focus su casa e famiglia. Ed è qui che si brontola e mugugna nonostante l’ottimo pranzetto imbandito da qualcuno che in cucina ci sa davvero fare. Meglio uscire con gli amici per una passeggiata in montagna, la natura per voi è totale relax.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’essenziale oggi è non dover perdere mezza giornata a tavola, fingendo di gustare manicaretti che in realtà mandate giù controvoglia… È di aria aperta, di viaggio che avete bisogno, muovendovi mettete in luce la vostra parte migliore.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giornata di spese pazze al centro commerciale, tra le super offerte sulla telefonia e i mega sconti sull’informatica c’è da perderci la testa! Vivo interesse anche per il reparto calzature, soprattutto se quelle che indossate vi fanno male…

